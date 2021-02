Con una vita divisa tra l’amore, la carriera e l’impegno civile, Mia Farrow si è distinta negli anni come una delle personalità più interessanti della storia del cinema.

Chi è Mia Farrow

María de Lourdes Villiers Farrow, più semplicemente detta Mia Farrow (Los Angeles, 9 febbraio 1945), è un’attrice statunitense.

Cresce con il padre regista e la madre attrice che le trasmettono la passione per la recitazione. Esordisce proprio con la madre in un cortometraggio nel 1947, continua poi negli anni ’50 con apparizioni in diversi film tra cui “Duck and Cover”.

Dopo questi progetti infantili inizia nel decennio successivo ad ottenere veri e propri ruoli. Tra il 1964-1966 viene scelta a fianco di Ryan O’Neal come protagonista della serie tv “Peyton Place” che la porta a guadagnare incredibile successo.

L’inizio del successo e il primo Golden Globe

All’età di 19 anni ottiene il suo primo premio importante per il film “Cannoni a Batasi” di John Guillermin. Dopo la vittoria di questo Golden Globe prosegue con una serie di pellicole come “Sull’orlo della paura” e “Rosemary’s Baby” di Roman Polanski che diventa un verso e proprio successo.

Dopo il progetto in questa pellicola horror prende parte a “Cerimonia segreta”, un film che la vede a fianco di colleghi importanti come Elizabeth Taylor e Robert Mitchum, e “John e Mary” in coppia con Dustin Hoffman. Negli anni ’70 recita in alcuni film importanti come “Terrore cieco”, il thriller di Richard Fleischer, “Trappola per un lupo” fino a “Il grande Gatsby” con Robert Redford.

L’incontro con Woody Allen

Nel 1978 entra nel cast di “Assassinio sul Nilo” un film di John Guillermin che vince il premio Oscar nella categoria “best costumes”. Oltre ai progetti sul grande schermo, prende parte anche a numerosi programmi televisivi tra cui “Peter Pan” in versione musical.

Intorno agli anni ottanta conosce il regista Woody Allen con cui inizia un rapporto lavorativo e amoroso di oltre dieci anni. Appare infatti in numerosi suoi film tra cui “Settembre”, “Alice” e “Mariti e mogli”. Allen non è stato l’unico suo compagno inserito nel mondo artistico, il suo primo matrimonio, infatti, risale agli anni ’60 e la vede in coppia con Frank Sinatra. La differenza d’età tra i due ha spesso incuriosito e fatto molto discutere, rendendo la loro storia di interesse pubblico.