Quali sono i colori alla moda di questo inverno 2024 2025? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

I colori alla moda di questo inverno 2024 2025

Ci siamo, manca davvero poco all’arrivo dell’inverno ed è quindi tempo di pensare a come vestirsi per essere alla moda durante questa stagione fredda. Cappotti, piumini, maglioni, stivali, sciarpe sono i capi e gli accessori must have dell’inverno ma, in quali colori? Quali sono i colori di tendenza dell’inverno 2024 2025? Prima di andare a vederli nel dettaglio, questo inverno va detto che non vanno di moda i colori troppo accesi, anche se si punta comunque sul colore. Basta solo nero, grigio e marrone, è tempo di colorare anche questa stagione fredda. Quindi, via libera ai colori ma senza eccessi, no quindi ai colori flou o comunque tonalità troppo accese. Andiamo quindi ora a vedere nel dettaglio quali sono i 6 colori di tendenza per l’invero 2024 2025.

I colori alla moda di questo inverno 2024 2025: sono 6

Come abbiamo appena detto, per questo inverno ampio spazio ai colori purché non siamo troppo accesi. Vediamo adesso quali sono i 6 colori di tendenza per l’inverno 2024 2025:

Blu navy: uno dei colori che dona più eleganza in assoluto e che abbiamo visto spesso sulle ultime passerelle. Colore sobrio facilmente abbinabile e indossabile anche per eventi formali. Cioccolato: il marrone è da sempre uno dei colori più indossati tra l’autunno e l’inverno, quest’anno di grande tendenza nella tonalità cioccolato, per un look elegante e femminile. Verde: il verde è uno dei colori di tendenza, più precisamente un verde bosco che quindi è piuttosto sobrio e per nulla acceso. Bordeaux: è il colore principale dell’autunno inverno 2024 2025, un colore facilmente abbinabile, un colore caldo ed elegante in grado di valorizzare qualsiasi look. Rosa: la tendenza Barbiecore non è ancora terminata, ecco che per questo inverno ampio spazio al rosa pastello, da indossare per look casual ma anche più eleganti. Rosso: immancabile e non va indossato solamente a Natale o a Capodanno!

I colori alla moda di questo inverno 2024 2025: come indossarli

Abbiamo visto quali sono i 6 colori di tendenza per questo inverno 2024 2025, andiamo ora a vedere insieme un’idea di outfit per ognuno di essi: