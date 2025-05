Un amore che sboccia

Andreas Muller e Veronica Peparini stanno per compiere un passo importante nella loro vita: il matrimonio. La coppia, che ha dato vita a due splendide bambine, Penelope e Ginevra, è pronta a coronare il sogno d’amore con una cerimonia che promette di essere indimenticabile. La coreografa 54enne e il ballerino, noto per la sua partecipazione al programma televisivo “Amici”, hanno deciso di condividere i dettagli delle loro nozze, rivelando un mix di emozioni e praticità.

Dettagli delle nozze

In un’intervista a Nuovo Tv, Andreas ha svelato che la cerimonia non si svolgerà in chiesa, ma in una location suggestiva con vista su Roma. “Abbiamo deciso di non sposarci in chiesa, ma di fare la cerimonia nella location della festa”, ha dichiarato. La scelta di un luogo così affascinante riflette il desiderio della coppia di rendere il loro giorno speciale unico e memorabile. Inoltre, le loro bambine avranno un ruolo fondamentale: saranno loro a portare le fedi. “Ci piacerebbe talmente tanto che abbiamo deciso questa data proprio per questo motivo”, ha aggiunto Muller.

Un legame speciale con Maria De Filippi

Un altro aspetto interessante delle nozze è la presenza di Maria De Filippi, che sarà tra gli invitati. “Certo, sarà la prima che inviteremo! Per noi è una persona importante, siamo stati fortunati a conoscerla e a lavorare con lei”, ha rivelato Andreas. La conduttrice ha avuto un ruolo significativo nella carriera di entrambi, e la sua presenza renderà la cerimonia ancora più speciale. La coppia, infatti, ha sempre espresso gratitudine per il supporto ricevuto dalla De Filippi, che ha contribuito a farli conoscere al grande pubblico.

Un futuro luminoso

Andreas Muller non si ferma solo al matrimonio. Il ballerino ha espresso il desiderio di tornare a lavorare ad “Amici”, il programma che lo ha lanciato nel mondo della danza. “Oggi tornerei a lavorare ad Amici. È il programma che nel nostro Paese, a livello di danza, offre più di qualsiasi altro format”, ha affermato. Con la sua esperienza e le competenze acquisite nel corso degli anni, Muller si sente pronto a rivestire un ruolo da professore, chiudendo così un cerchio nella sua carriera. La sua passione per la danza e il desiderio di trasmettere la sua conoscenza alle nuove generazioni sono evidenti, e chissà che non possa realizzare questo sogno dopo le nozze.