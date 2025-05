Barbara D’Urso: il futuro incerto della regina di Mediaset

Un’assenza prolungata dalla televisione

Barbara D’Urso, la celebre conduttrice napoletana, è ormai lontana dal piccolo schermo da due anni. La sua assenza è stata segnata da un addio a Mediaset, voluto da Pier Silvio Berlusconi, che ha lasciato i fan in attesa di un suo ritorno. Nonostante le voci che circolano su un possibile approdo in Rai, al momento non ci sono progetti concreti per la presentatrice. Le indiscrezioni su un suo rientro nella tv di Stato sono state smentite, lasciando i suoi sostenitori con un senso di incertezza.

Le trattative e i rumors

Negli ultimi mesi, si è parlato di una presunta mediazione da parte di Matteo Salvini per farla approdare su Rai 1, ma a quanto pare, le trattative non sono andate a buon fine. Secondo le ultime notizie, Barbara D’Urso avrebbe dovuto condurre un programma di “emotainment” il sabato pomeriggio, in concorrenza con il popolare “Verissimo” di Silvia Toffanin. Tuttavia, le voci di un veto sulla sua presenza in Rai hanno preso piede, rendendo sempre più difficile il suo ritorno. Le smentite ufficiali da parte dei vertici Rai hanno ulteriormente alimentato il mistero attorno alla sua carriera.

Nuove avventure professionali

Nonostante l’assenza dalla televisione, Barbara D’Urso non è rimasta con le mani in mano. Ha avviato una nuova attività lavorativa, la sua società di eventi B&Fable, fondata nel 2023 con l’amica ed event planner Francesca Caldarelli Liuzzi. Questa nuova avventura sembra darle soddisfazione e la mantiene attiva nel mondo del lavoro. Inoltre, la conduttrice si dedica con passione alla danza classica, una delle sue grandi passioni, che pratica regolarmente ogni mattina. La nascita dei suoi due nipotini ha aggiunto un ulteriore motivo di gioia nella sua vita, rendendola una nonna amorevole e orgogliosa.

Un futuro da scrivere

Il futuro di Barbara D’Urso rimane avvolto nel mistero, ma la sua determinazione e la voglia di tornare in scena sono evidenti. Nonostante le difficoltà, continua a mantenere viva la speranza di un ritorno in televisione, affermando ai suoi fan che “tornerà in tv presto”. La sua resilienza e la capacità di reinventarsi potrebbero portarla a nuove opportunità, sia nel mondo della televisione che in altri ambiti. I fan attendono con ansia di vedere cosa riserverà il futuro per la regina di Mediaset.