A Domenica In, Mara Venier ha dato una “toccatina” al sedere di Biagio Antonacci durante la puntata andata in onda nel pomeriggio di domenica 9 ottobre.

Se i telespettatori sono abituati alla spontaneità della padrona di casa, ciò che amano di più di Zia Mara è la sua spontaneità. La stessa che è venuta fuori quando ha salutato il suo primo ospite.

In puntata, la conduttrice era in piedi accanto a Antonacci mentre erano in collegamento telefonico con Vincenzo Mollica che stava esaltando le doti del cantante anche come pittore.

Conclusa la telefonata, la Venier ha abbracciato il suo ospite. In questo frangente, gli ha toccato il fianco sinistro e ne ha sottolineato la magrezza pur affermando che avesse un fisico allenato e muscoloso.

Mara Venier “tocca” il sedere di Biagio Antonacci

Alle osservazioni della padrona di casa, Antonacci le ha chiesto: “Hai sentito il sedere?”.

La conduttrice non si è fatta scappare l’occasione che le era stata offerta e ha subito dato una palpatina ai glutei del cantautore.

“Sì, ho sentito!”, ha esclamato. “Ma quanti anni hai? Stai così messo bene!”, ha osservato.

Con il sorriso stampato sulle labbra, l’artista ha spiegato che ama tenersi in forma. A fare da sottofondo, l’applauso del pubblico.