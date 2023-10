Avete il cuoio capelluto secco e irritato? Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, 10 rimedi naturali che fanno al caso vostro.

Cuoio capelluto secco e irritato: 10 rimedi naturali che fanno al caso tuo

Nel caso in cui vi pruda la testa o che notiate alcuni fiocchi tra i capelli, tipo forfora, significa che potreste avere il cuoio capelluto secco. Se compare anche del rossore significa che il vostro cuoio capelluto è anche irritato. Innanzitutto non è nulla di grave, più che altro è molto fastidioso ma, con i rimedi giusti, si può combattere. Vediamo quindi adesso insieme 10 rimedi naturali per il cuoio capelluto secco e irritato:

Yogurt: un vecchio rimedio della nonna è quello di usare un impacco fatto da yogurt (150 g circa) e un uovo. In questo modo sia i capelli sia il cuoio capelluto vengono nutriti. Non a caso lo yogurt è la base di molte maschere per capelli. Aloe vera: il gel di Aloe vera è ottimo per ridurre la sensazione di prurito e per combattere la secchezza. Risciacquare poi abbondantemente i capelli. Aceto di mele: un altro rimedio contro il prurito è utilizzare l’aceto di mele, che serve anche a bilanciare il pH della pelle. Maionese: essa contiene oli e grassi perfetti contro la secchezza. Bisogna applicare la maionese sul cuoio capelluto e poi coprire la testa con una cuffia per una ventina di minuti. Dopo di che lavare con cura i capelli. Bicarbonato: esso è in grado di ristabilire l’equilibrio del pH della pelle e ha un effetto idratante. Mettere 3 o 4 cucchiai in un bicchiere d’acqua, mescolare e poi applicare sul cuoio capelluto e massaggiare per qualche minuto. Risciacquare con acqua fredda. Limone e olio di cocco: il limone è ottimo contro la forfora, mentre l’olio di cocco idrata e nutre il cuoio capelluto. Occorre mescolare 4 o 5 gocce di succo di limone in due cucchiai di olio di cocco. Applicare sul cuoio capelluto e massaggiare per qualche minuto. Poi risciacquare. Banana schiacciata: grazie ai minerali contenuti, la banana è ottima per idratare. Aggiungere dell’olio d’oliva o di cocco al frutto schiacciato. Olio dell’albero del tè: ottimo contro la secchezza e la forfora. Preparare un impacco con qualche goccia di olio dell’albero del tè e olio di cocco o di oliva. Sali di Epson: per esfoliare il cuoio capelluto bisogna mescolare i sali di Epson oppure dello zucchero con dell’olio di jojoba o di cocco o di oliva, poi strofinare sul cuoio capelluto e risciacquare. Olio di oliva: utile per idratare e combattere la secchezza del cuoio capelluto. Dopo aver scaldato l’olio bisogna applicarlo sul cuoio capelluto e coprire i capelli con una cuffia per 15 minuti. Lavare poi i capelli.

Cuoio capelluto secco e irritato: l’importanza di una corretta alimentazione

Anche l’alimentazione è molto importante per combattere la secchezza del cuoio capelluto. Importante che nella tua dieta ci siano fonti ricche di acidi grassi Omega 3, come ad esempio uova, pesce e noci. Evitare invece di assumere troppi zuccheri. Consumare inoltre le giuste dosi di frutta, verdura e cereali.

