Tra fashion e ironia, Cristina Fogazzi è la regina dell’estetica nel mondo del web. Conosciuta come l’Estetista Cinica, per la sua irriverenza, non avrà problemi a farvi notare tutti i punti critici del vostro aspetto. Professionale ma sempre originale e sagace, cosa l’ha resa così famosa? Scopriamo chi è davvero Cristina Fogazzi, dalla storia alla vita privata.

Chi è Cristina Fogazzi: storia e vita privata della donna

Vorreste che la vostra estetista, come fosse la vostra migliore amica, non vi mentisse su ogni piccolo difetto del vostro aspetto fisico? Se sì, la risposta che fa per voi è lei, la regina del cinismo 2.0: Cristina Fogazzi. Cos’abbia di diverso da tutte le altre esperte dell’estetica, si capisce dal suo blog: dal nome “L’Estetista cinica” e dalla descrizione “Sono Cristina. Studi classici, ex bambina grassa, aspirante super eroina, i costumini stretti mi stavano male. Sfido la cellulite col camice che non mi tira sui fianchi e coi capelli perfettamente piastrati“.

Classe 1974, originaria di Sarezzo. Dopo gli “studi classici”, ovvero due anni di lettere, ha iniziato a lavorare in un centro estetico. Un salone a Milano che, grazie al suo talento e alla sua personalità, è diventato un luogo immancabile per chi volesse prendersi cura del proprio corpo. La visibilità a livello nazionale è arrivata poi con la collaborazione con Detto Fatto, su Raidue, ai tempi condotto da Caterina Balivo. A renderla subito un fenomeno mediatico è stata la sua personale guerra alle bugie e ai luoghi comuni dell’estetica con alcune rivelazioni come quella su Photoshop descritto come “l’unico rimedio miracoloso contro la cellulite”. Il suo motto, che ha distinto il suo approccio alla professione, è: “Fate pace con il vostro corpo”



L’idea de ‘L’estetista cinica’ è nata poi un po’ per caso perché “alla gente piaceva l’idea di parlare della bellezza in modo così spietato“, ha raccontato Cristina. “Guida cinica alla cellulite“, in collaborazione con il dottor Enrico Motta, specialista in chirurgia estetica, è il libro che ha pubblicato e in cui descrive il suo approccio all’estetica. Nel frattempo, oltre a lavorare nel suo centro estetico, cura anche il salone virtuale e cioè il suo blog e la sua pagina Facebook, dove pubblica video-tutorial e tantissimi consigli di bellezza. Ultima creazione, VeraLab, il laboratorio dell’Estetista Cinica: uno shop (online e non) di prodotti dedicati al rispetto del corpo, della pelle e dell’ambiente.

La vita privata

Non si sa molto della vita privata di Cristina Fogazzi. Nella pagina del suo blog dedicata ai ringraziamenti per il successo ha scritto di avere un fidanzato, Massimo. Per lui, Cristina ha scritto una frase perfettamente nel suo stile: “Ovviamente ringrazio anche Massimo che mi sopporta col mio disordine, col telefono sempre in mano, con la valigia sempre in giro per casa, con i malumori e i progetti e il preciclo mannaro”.

Cristina vive e lavora a Milano, anche se per lavoro deve viaggiare costantemente. Nel 2019 ha annunciato su Instagram di aver acquistato la sua prima casa a Portovenere, alle porte delle Cinque Terre, un luogo per lei speciale.