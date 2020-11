I cosmetici solidi sono prodotti che sembrano mettere d’accordo tutti, sia chi ama la propria skin care routine, sia chi tiene particolarmente all’ecologia. Con il loro utilizzo infatti, a giovarne non sarà solo l’ambiente in cui viviamo, ma anche la nostra pelle.

Oggi quello della cura della propria persona e dell’ambiente sono due argomenti molto cari. L’unione di questi in un unico prodotto, quindi, non può che essere una buona idea. Scopriamo qualcosa in più sui cosmetici solidi di loro. Qual è la loro composizione? Perché fanno bene a pelle e ambiente? Come si utilizzano?

Cosmetici solidi: cosa sono

I cosmetici solidi sono interamente realizzati con ingredienti naturali. Oli essenziali e burro vegetale sono quelli principali.

Quando diciamo cosmetici, intendiamo proprio tutti i tipi i cosmetici che utilizziamo nella quotidianità. Shampoo, bagnoschiuma, creme, deodoranti e addirittura dentifrici. Tutti quei cosmetici, quindi, che sono imprescindibili per la nostra routine di bellezza e di pulizia quotidiana.

I cosmetici sono sempre esistiti in commercio nella più comune confezione in plastica, ma alcuni brand sensibili alla preservazione dell’ambiente si sono adattati e hanno iniziato a proporli in una versione diversa, totalmente plastic free e solida.

I loro vantaggi, sia per la nostra salute sia per quella dell’ambiente, sembrano essere innumerevoli. Perché preferirli ai classici cosmetici confezionati a cui siamo abituati? Se non vi bastano i motivi già elencati, siamo pronti ad approfondirli.

Cosmetici solidi: perché fanno bene

Cosa significa che questi cosmetici solidi sono plastic free? Significa che vengono confezionati in contenitori di carta o comunque in materiali riciclati. Fanno quindi bene all’ambiente perché non impiegano ulteriore plastica che dovrà poi essere smaltita e quindi non inquinano. Inoltre, la loro particolare composizione concentrata e priva d’acqua li rende molto più duraturi rispetto ai cosmetici tradizionali, basterà solo trovare il modo giusto per conservarli.

Sempre la loro composizione li rende adatti a tutti i tipi di pelle, anche alle pelli sensibili, perché sono realizzati con pochi ingredienti, che sono anche totalmente naturali.

In commercio esistono già molti brand specializzati nella produzione dei cosmetici solidi, per ogni forma, gusto ed esigenza. Il periodo natalizio si sta avvicinando e i cosmetici solidi sembrano essere tra le idee regalo più gettonate, proprio perché si ha a disposizione una vasta gamma di prodotti tra cui scegliere. Prendersi cura della salute non solo di chi si vuole bene, ma anche della salute dell’ambiente stesso è sempre un’ottima idea.