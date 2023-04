Come diventare ricchi è quella docu-serie in apparenza noiosa ma che si rivela una miniera d'oro di informazioni e di segreti: imperdibile

Il catalogo di Netflix si è arricchito di una grande novità. Ad aggiungersi alla già vastissima biblioteca virtuale è la nuova docu-serie Come diventare ricchi, in cui a essere protagonista è l’imprenditore americano Ramit Sethi. Si parla ovviamente di denaro e di tutto il mondo che esso si porta dietro.

Come diventare ricchi: il debutto della docu-serie su Netflix

La nuova docu-serie basata sul concetto di denaro è sbarcata su Netflix da pochissimi giorni. Come diventare ricchi, infatti, è disponibile alla visione dal 18 aprile 2023 e solamente coloro che hanno attivo un abbonamento alla piattaforma streaming avranno la possibilità di accedere al contenuto.

La trama e gli episodi della docu-serie

Come diventare ricchi è la nuova docu-serie arrivata su Netflix. Il progetto è suddiviso in 8 episodi. Netflix presenta la serie e utilizza tali parole:

Il denaro ha potere su di noi, ma non dovrebbe, L’esperto di finanza Ramit Sethi lavora con persone di tutti gli Stati Uniti per aiutarle a ottenere vite più remunerative.

Nel corso degli 8 episodi Ramit Sethi si troverà ad aiutare 8 famiglie differenti che si trovano nel bel mezzo di complesse situazioni economiche. Come farà? Cercherà di spiegare loro dei metodi di risparmio e insegnerà loro come spendere il denaro nel modo più giusto e utilizzando un metodo ad ampia veduta. L’imprenditore e consulente finanziario affiderà a ogni famiglia un’agenda nella quale pianificare la loro “vita da ricchi” e farà compiere loro scelte che possano tornare utili anche – e soprattutto – per il futuro. Oltre alla parte più “intima” legata agli 8 nuclei famigliari di cui Sethi si prenderà “cura”, ci sarà anche una parte più comunicativa rivolta proprio al pubblico spettatore. Un vero incastro perfetto di nozioni e di emozioni, in cui Ramit Sethi cercherà di entrare in contatto con il mondo intero e cercherà di spiegare quali sono i principi e le azioni necessarie da portare avanti per raggiungere una situazione economica stabile e sicura nel tempo.

Si punterà molto anche sul concetto di valore del denaro, ma si parlerà di risparmio e di investimento: Come diventare ricchi può essere vissuta come un’occasione per imparare qualcosa attraverso le situazioni altrui, che spesso e volentieri sono simili alle nostre.

Il format di Come diventare ricchi non annoia ma coinvolge

Oltre a essere una docu-serie informativa, Come diventare ricchi riesce a coinvolgere lo spettatore parlando di situazioni reali, le stesse che potrebbero farlo sentire “meno solo”. Ramit Sethi, inoltre, per quanto sia un grande professionista del settore e sappia il fatto suo, in tutti e gli 8 episodi riesce a rendere l’argomento “denaro e finanza” invitante. Sarà un po’ come sentire parlare un amico e la noia non vi investirà neanche un istante. Se quindi il vostro obiettivo è quello di scoprire di più in merito al denaro e alla sua gestione, o se semplicemente state cercando una docu-serie (che prende le forme di uno show a tutti gli effetti) che possa informare e interessare, Come diventare ricchi potrebbe fare al caso vostro.

Dal 18 aprile 2023 la trovate su Netflix: non vi resta che tuffarvi nel vasto mondo del denaro e delle sue mille sfumature.