Ramit Sethi è il protagonista della nuova docu-serie Come diventare ricchi, arrivata su Netflix il 18 aprile 2023. Di professione imprenditore ma anche consulente finanziario molto noto in tutto il mondo (specie negli USA), Ramit Sethi nella serie cerca di aiutare 8 famiglie che si trovano in situazioni economiche abbastanza instabili. Che cosa sappiamo su di lui? Scopriamo insieme qualcosa in più!

Chi è Ramit Sethi? Alla scoperta del noto imprenditore

Ramit Sethi è nato in California (Stati Uniti) il 30 giugno 1982 sotto il segno del Cancro e attualmente ha 40 anni. Ha frequentato la Bella Vista High School di Fair Oaks e ha deciso di proseguire i suoi studi presso l’Università di Stanford, dove si laurea in Psicologia e Sociologia. Successivamente deciderà anche di aprire il suo primo blog, Ti insegnerò a essere ricco, piccolo assaggio di quello che poi diventerà un grande successo. Dal 2004 il suo blog comincia a essere uno dei più letti e arriva fino a oltre 1 milione di lettori e di lettrici. La sua filosofia comincia a spargersi un po’ ovunque nel mondo e Ramit Sethi nel giro di qualche anno diventa uno dei consulenti finanziari più noti degli USA, oltre che un grande imprenditore. L’obiettivo di Sethi? Insegnare alle persone, inizialmente agli studenti, come organizzare il proprio denaro e come risparmiare al meglio ai fini di una vita più sicura e migliore.

Nel corso della sua vita l’imprenditore ha scritto diversi best seller ed è stato anche protagonista del Wall Street Journal, di Forbes e di Business Insider proprio grazie alla sua attività finanziaria e al suo successo.

Quanto guadagna Ramit Sethi? I numeri e i successi dell’imprenditore

Non si può affermare con certezza quale sia il patrimonio netto di Ramit Sethi, ma si parla di cifre molto alte, somma perfetta di tutti i suoi lavori ed esperienze di vita. Stando alle varie voci circolanti online, potrebbe essere che il patrimonio di Sethi si aggiri attorno a circa i 25 milioni di dollari.

Facendo invece riferimento ai numeri delle attività di Ramit Sethi, sappiamo che più di 1 milione di persone leggono il suo blog e lo fanno anche a distanza di tempo. Su Twitter Sethi è seguito da più di 200 mila persone e sono più di 195 mila le persone che hanno scelto di abbonarsi ai suoi “servizi”. Il suo profilo Instagram è seguito da ben 365 mila persone e il suo libro bestseller del New York Times dedicato alla finanza ha più di 7000 recensioni. Sethi ha aiutato più di 42 mila studenti a mettere in ordine i propri soldi (lo ha fatto in primis su se stesso) e ha dato loro la possibilità di risparmiare: come? Offrendo corsi a pagamento e lezioni esaustive con tanto di metodi efficaci e prove, ovviamente, pratiche.

Ramit Sethi sbarca su Netflix nel 2023

Dal 18 aprile 2023 Ramit Sethi è il protagonista della nuova docu-serie di Netflix Come diventare ricchi, ispirata proprio a quel suo primissimo blog aperto per passione. All’interno della docu-serie Sethi si occuperà della situazione economica di 8 famiglie e cercherà di spiegare loro quali azioni svolgere per potere vivere serenamente anche in vista del futuro. Il suo impegno verso il mondo della finanza e della gestione del denaro è totalizzante: Ramit Sethi parla di denaro e non annoia nel farlo. Insegna il valore di quest’ultimo e porta un grande insegnamento ogni volta che proferisce parola: ascoltarlo dovrebbe essere obbligatorio, soprattutto quando si tratta di un tema sempre così attuale come quello dei soldi.