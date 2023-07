Come combattere l'ansia da costume da bagno? Vediamo come sconfiggere il "bikini blues"

Come combattere l’ansia da costume da bagno? Ogni anno, quando le temperature salgono e iniziamo a sentire il richiamo delle spiagge, inizia a salire il senso di inadeguatezza. La palestra quest’anno non ha dato i suoi frutti o la vita troppo sedentaria ci ha fatto accumulare qualche chiletto di troppo? Oppure sono le smagliature a spegnere il nostro sorriso? Ecco cosa fare per non sentirci inadeguate sotto il sole.

Come combattere l’ansia di indossare il costume da bagno

Sembra una vera e propria sindrome: può causare attacchi di ansia, umore depresso, poca voglia di socializzare… e soprattutto di spogliarsi! Stiamo parlando del “bikini blues“, un fenomeno davvero molto sentito secondo il parere degli esperti. Proprio quando dovremmo goderci le tanto attese e meritate ferie, le nostre sicurezze crollano. E con esse, a peggiorare, non è solo il rapporto con lo specchio: è qualcosa di più profondo a venire minato, ossia la nostra autostima.

Se la cosa vi sembra già vista, sappiate che esistono ottime tecniche per ridurre l’ansia da bikini, o da costume intero!

Bikini blues, la cura parte da dentro

Impossibile affrontare l’estate senza godersi le giornate sotto il sole, che si tratti di mare, lago o montagna: sicuramente il nostro corpo sarà più esposto, complici temperature da 40 gradi all’ombra, e tante occasioni di divertimento, riunione e convivialità. Avete mai visto un party in piscina, senza coloratissimi costumi da bagno, top e shorts? No? E allora, imparare a rilassarsi e accettarsi, potrebbe essere un primo passo verso la felicità. Partiamo da un concetto base: nessuno è perfetto. Per questo, seguire la vita di influencer e star del web e dei social, con corpi perfetti, ritoccati graficamente o rimodellati dalla chirurgia plastica, non ci farà affatto bene. Consigliamo dunque di smettere di seguire icone stereotipate, che generano solo insicurezza e senso di inadeguatezza.

Meglio imparare a star meglio nella propria pelle: con lo yoga, per esempio. La respirazione profonda e gli esercizi di concentrazione che le pratiche orientali ci insegnano, possono davvero fare miracoli, anche sulla percezione di noi, e del mondo circostante. Sì quindi, a tutte le pratiche di meditazione, mindfulness e consapevolezza. Per restare nel qui ed ora.

Prendersi cura di sé in estate

Come abbiamo già detto, è fondamentale imparare a stare bene con noi stesse: per questo motivo, ancora di più durante la bella stagione, è importante prenderci cura di noi. E senza paragonarci a nessuno: nessuno vive, né ha vissuto, la nostra vita. Quindi, se ve la sentite, concedetevi una lunga passeggiata nel verde, una nuotata al lago, un nuovo taglio di capelli o perché no, un buon massaggio anticellulite: iniziare a curare il nostro aspetto, ci farà immediatamente sentire più belle.

Provare per credere!

Il potere della gratitudine

E’ essenziale prendersi cura del nostro corpo, mangiando bene, cercando di fare movimento e curando anche il tono e la compattezza della nostra pelle: il tutto, però, con gratitudine.

Le nostre gambe, ogni giorno ci sostengono e ci portano dove vogliamo. Braccia e mani ci aiutano nel lavoro, nelle faccende domestiche, nella vita di tutti i giorni.

Ogni organo, nel nostro corpo, prende parte ad un concerto, la cui sinfonia viene suonata in armonia e con maestria, da ogni parte di noi.

La gratitudine è quindi, il vero segreto per ottenere migliori risultati sul nostro fisico, e per farci passare ogni ansia e stress provenienti dalla prova costume.

Buona estate a tutte!