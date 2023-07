È possibile ridurre le smagliature bianche e rosse in modo naturale? Ci sono alcuni trucchetti e consigli da seguire per ottenere grandi risultati

Quando arriva l’estate se ne comincia a parlare in modo più approfondito. Sarà forse perché ci si prepara a mettersi in costume? Sarà perché ci si espone al sole? Le smagliature sono sempre un grande argomento di cui parlare e ancora troppo spesso la vergogna e il tabù a esse associati sono troppi. Esistono modi per ridurle? C’è differenza tra le smagliature rosse e quelle bianche? Facciamo un po’ di chiarezza.

Come ridurre le smagliature bianche e rosse in modo naturale: consigli e trucchetti

Ancora troppe donne provano un certo imbarazzo nel mostrarsi in costume: il motivo? La presenza di smagliature. Esse sono a tutti gli effetti delle cicatrici della pelle, che prima di “fossilizzarsi” per sempre su di essa diventando bianche, vivono la loro fase iniziale in rosso.

Si tratta di segni della pelle molto comuni, anzi, comunissimi: quasi tutte le donne hanno le smagliature e, per chi ancora non lo sapesse, anche gli uomini le hanno. Esse fanno parte della natura del corpo umano, quella macchina meravigliosa che ci rende vivi ogni giorno. Accettarle, però, può essere un problema e sono molte le donne che si infastidiscono nel vederle arrivare. È possibile ridurle? È questa la domanda più gettonata riguardo le smagliature e la risposta è sì, è possibile.

Quando le smagliature sono rosse, significa che sono al loro “primo stadio”: la pelle ha perso elasticità e le cause possono essere differenti (la perdita e/o l’aumento di peso rapido è una di queste), ma è importante accorgersene per tempo e cominciare a trattarle con i giusti prodotti. Tra i rimedi naturali più gettonati per ridurre le smagliature rosse c’è sicuramente una forte idratazione e un grande nutrimento, attuabili attraverso massaggi intensi e specifici per le zone da trattare. Si può pensare a utilizzare prodotti a base di oli vegetali, utili a dare modo alla pelle di rigenerarsi. In commercio ce ne sono tantissimi con proprietà benefiche molto elevate anche per schiarire il colore. Il migliore rimedio naturale, nei casi delle smagliature rosse e/o viola, è la costanza.

Se, però, state lottando con le smagliature bianche, sappiate che il percorso sarà molto più tortuoso. Purtroppo, infatti, il colore bianco delle striature della pelle indica una cicatrizzazione ormai vecchia. In casi come questo, dunque, ridurle sarà molto più complesso. L’importante è seguire sempre una beauty routine ad hoc, specialmente per quanto riguarda le creme e gli oli idratanti. La pelle ha bisogno di elasticità, ha bisogno di stimoli e di nutrimento, motivo per il quale è sempre opportuno, almeno dopo la doccia, eseguire un bel massaggio sul corpo, insistendo ovviamente sulle zone più colpite.

Anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella riduzione delle smagliature. Il cibo è un rimedio naturale spesso sottovalutato, ma è forse il primo rimedio da tenere in considerazione. Diminuire i cibi grassi e mangiare più frutta e verdura sono le prime regole da seguire. L’acqua, poi, resta una presenza essenziale: un litro e mezzo d’acqua al giorno, come minimo, è richiesta.

Come ridurre le smagliature bianche e rosse in modo naturale: gli ingredienti utili da tenere in considerazione

Se avete l’obiettivo di ridurre le smagliature, dovete per forza tenere a mente questi ingredienti naturali:

Burro di karité; Olio di mandorle dolci; Aloe Vera; Olio di semi di lino; Acido ialuronico; Olio di cocco

Ora non vi resta che cominciare a prendervi cura delle vostre smagliature: volersi bene è il primo rimedio.