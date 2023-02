Come abbinare gli anfibi: idee e outfit

Negli ultimi anni gli anfibi sono prepotentemente tornati di moda. Comodi, pratici e grintosi, vanno bene sia con l’asciutto che col bagnato, adatti sia alla stagione fredda sia alla mezza stagione e, perché no, anche in qualche occasione estiva.

Gli anfibi, però, non sono semplici da indossare in modo da valorizzare la figura anzi, spesso si rischia l’effetto opposto. In questo articolo vedremo insieme come indossare gli anfibi nel modo giusto.

Gli anfibi: cosa sono?

Gli anfibi, o combat boots, sono quella calzatura con la suola a carrarmato, aperte sul davanti e chiuse da lacci. Nascono in ambito militare come scarpe in grado di resistere al freddo e alle intemperie, adatte quindi per camminare su terreni umidi o nell’acqua, senza il rischio di bagnare il piede.

Fu il medico tedesco Klaus Maertens, nel 1943, a seguito di un infortunio alla gamba, a inventare un nuovo tipo di scarpa che fosse più comoda da indossare: gli anfibi. Il successo che ebbe questa calzatura fu impressionante, divenne negli anni un’icona delle sottoculture giovanili britanniche (skinhead e punk) come simbolo di irruenza e sfida battagliera.

Se in passato erano quasi esclusivamente in nero, oggi gli anfibi si trovano in diversi colori e modelli.

Anche l’altezza del gambale può essere diversa, così come le suole possono essere più o meno grosse. I modelli più acquistati sono senza dubbio le Dr. Martens e i Magnum. Vediamo ora alcuni tipi di abbinamenti.

Come indossare gli anfibi con i jeans

L’abbinamento perfetto per gli anfibi neri sono i jeans. Meglio se sono jeans skinny e, se si hanno le gambe corte, il consiglio è di optare per jeans a vita alta, in modo da valorizzare al massimo la figura. A seconda di come si preferisce, si puù infilare il jeans negli anfibi, lasciarlo sopra, oppure fare il risvoltino. A completare l’outfit va benissmo una t-shirt, oppure una camicia infilata dentro i jeans o anche un body se si vuole ottenere un outfit più elegante. Un blazer o una qualsiasi giacca per un look più casual.

Come indossare gli anfibi con un vestito

Gli anfibi non sono adatti solo per i pantaloni, possono essere indossati anche abbinati a un abito, meglio se lungo, per ottenere un look che sia un misto tra dolcezza e femminilità ed energia rock. L’abbinamento ideale è anfibi e abito a stampa floreale con sfondo nero, ma anche il total black risulta essere decisamente alla moda oltre che super elegante.

Come indossare gli anfibi con la gonna

Per concludere, un altro abbinamento davvero cool da provare è quello con una gonna. Ideale sarebbe indossare una minigonna con un paio di anfibi al ginocchio e delle calze velate, ma ottimo è anche l’abbinamento combat boots e gonna plissettata. Una gonna longuette, magari a quadri, è un’altra opzione da tenere bene a mente, in tulle per un outfit romantico, in pelle invece per un look più aggressivo.

Prima di scegliere la gonna o il vestito da indossare, è importante ricordarsi che, a seconda dell’altezza del gambale, ci sono alcuni consigli da seguire sulla lunghezza della gonna o del vestito. Se i nostri anfibi sono alti fino a metà polpaccio è consigliabile optare per una gonna o un vestito corti, oppure per i pantaloni, altrimenti si corre il rischio di spezzare la linea della gamba e quindi di accorciare la figura.