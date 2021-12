La showgirl Clizia Incorvaia, che attualmente sta affrontando il settimo mese di gravidanza, ha annunciato sui social che sua figlia Nina è positiva al coronavirus.

Clizia Incorvaia, la figlia Nina positiva al Covid: l’annuncio su Instagram

Nella giornata di sabato 18 dicembre, la showgirl italiana Clizia Incorvaia ha annunciato che sua figlia Nina è risultata positiva al SARS-CoV-2.

La modella, che è recentemente entrata nel settimo mese di gravidanza, ha voluto condividere la notizia relativa alla positività della bambina di appena sei anni, nata dalla sua precedente relazione con Francesco Sarcina, con i suoi followers postando un messaggio sul suo profilo Instagram.

Clizia Incorvaia, la figlia Nina positiva al Covid: “Devo proteggere tre vite”

Per quanto riguarda il post condiviso su Instagram, Clizia Incorvaia ha scritto le seguenti parole: “Famiglia virtuale è giusto informarvi, Nina ha il Covid.

Sto passando ore di sconforto poiché ho tre vite da proteggere Nina, bebè e infine me. Il 23 dovrei fare seconda dose vaccino, spero di essere negativa per poterlo fare (a giugno sono rimasta incinta e non ho potuto fare il vaccino, non perché fossi contraria)”.

Clizia Incorvaia, la figlia Nina positiva al Covid: “Non abbassate la guardia”

Il messaggio della modella e show girl italiana, in attesa del suo secondo figlio concepito con Paolo Ciavarro, prosegue rivolgendo un appello ai suoi followers: “Non abbassate la guardia, vaccinatevi, fate tamponi molecolari (non rapidi) dinnanzi a casi di Covid nelle classi dei vostri figli e nel lavoro.

Non siate superficiali e riservate la ‘sana leggerezza’ ad altro. Se ci fosse meno menefreghismo e più senso civico non ci troveremmo in questa situazione. Pensate alla vostra pelle come a quella del prossimo. Questo è il migliore messaggio natalizio che potete inviare”.