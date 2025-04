Scopri come i principali programmi televisivi si fermano per onorare il Pontefice.

Un evento che segna la storia

La scomparsa di Papa Francesco ha lasciato un segno profondo nel cuore di milioni di fedeli in tutto il mondo. I funerali, previsti per il 2 maggio alle ore 10 in Piazza San Pietro, rappresentano un momento di grande importanza non solo per la Chiesa cattolica, ma anche per la società contemporanea. Le televisioni di tutto il mondo si preparano a trasmettere in diretta l’evento, con numerosi speciali dedicati a questo momento di lutto e riflessione.

Modifiche alla programmazione Rai e Mediaset

In seguito alla notizia della morte del Papa, la programmazione televisiva ha subito cambiamenti significativi. Rai e Mediaset hanno deciso di sospendere alcuni dei loro programmi più seguiti per permettere ai telespettatori di seguire le esequie. Tra i programmi che non andranno in onda sabato ci sono Affari Tuoi e Ciao Maschio, mentre lo speciale di Affari Tuoi con Stefano De Martino è stato posticipato al 4 maggio.

Inoltre, la versione serale de L’Eredità, uno dei quiz più amati della televisione italiana, non andrà in onda, riprendendo solo il giorno successivo ai funerali. Questi cambiamenti evidenziano l’importanza dell’evento e il rispetto che le emittenti vogliono mostrare nei confronti del Pontefice.

Il rispetto per la figura del Papa

Non solo Rai, anche Mediaset ha deciso di interrompere la programmazione per onorare la memoria di Papa Francesco. Il programma The Couple di Ilary Blasi ha subito uno stop, e al suo posto è stato trasmesso un film dedicato alla vita del Papa, Chiamatemi Francesco – Il Papa della gente, diretto da Daniele Luchetti. Questo gesto sottolinea quanto la figura del Pontefice fosse amata e rispettata, non solo dai fedeli, ma anche dal mondo dello spettacolo.

La diretta dei funerali sarà trasmessa probabilmente a reti unificate, con