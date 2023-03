Città Invisibile è pronta a tornare su Netflix, il 22 marzo 2023. Si tratta di una serie tv fantasy brasiliana, che sta per uscire con una nuova stagione ricca di colpi di scena.

Città Invisibile 2 su Netflix: gli episodi



La seconda stagione di Città Invisibile uscirà su Netflix il 22 marzo 2023. I fan si chiedono già cosa accadrà in questo nuovo capitolo e cosa dovranno affrontare i protagonisti della storia raccontata. Il trailer ufficiale rilasciato da Netflix ha dato una vaga idea di ciò che accadrà, confermando il ritorno di personaggi conosciuti nel primo capitolo e l’arrivo di nuovi personaggi, che sicuramente sorprenderanno. Ci saranno tantissimi colpi di scena inattesi, con un cambio di location molto particolare. La seconda stagione, infatti, si sposterà a Belém, una grande città ricca di storie. Verrà mostrato un Brasile indigeno, nella parte settentrionale del paese, con tante sfaccettature, nuove entità ed elementi che fanno parte dell’affascinante cultura popolare. Una serie tv fantasy brasiliana prodotta da Prodigo Filmes. L’ideatore è Carlos Saldanha, che è anche produttore esecutivo, il regista è Luis Carone e gli aiuto regista sono Cassiano Prado, Graciela Guarani e Luciana Baptista. Una serie tv che sicuramente sorprenderà e appassionerà i fan, soprattutto coloro che hanno seguito con grande interesse il primo capitolo, anche quello ricco di colpi di scena e di avventure. Il catalogo della piattaforma di streaming continua ad arricchirsi e la seconda stagione di questa serie è decisamente da non perdere. La serie prevede cinque episodi, che sicuramente riusciranno a tenere gli spettatori incollati al piccolo schermo.

Città Invisibile 2: di che cosa parla



I cinque nuovi episodi della seconda stagione di Città Invisibile riusciranno a sorprendere il pubblico, proprio come è accaduto con il nuovo capitolo. Le nuove avventure dei protagonisti riusciranno ad appassionare, raccontando una storia molto particolare, che parla di un padre e di una figlia, e di una missione molto importante. Nel secondo capitolo, dopo una lunga assenza, vedremo Eric, il protagonista, interpretato da Marco Pigossi, in una riserva naturale vicino a Belém do Para, che gli indigeni stanno cercando di proteggere e i cercatori vogliono disperatamente trovare. Un luogo particolare, che metterà a dura prova il personaggio principale. Eric scoprirà che la figlia Luna, che è interpretata da Manu Dieguez, abita nella regione in compagnia di Cuca, interpretata da Alessandra Negrini, e che sta cercando di riportarlo in vita. Nonostante lui abbia il desiderio di tornare il prima possibile a Rio De Janeiro con sua figlia, Eric si renderà piano piano conto che Luna in realtà ha una missione molto più importante da portare a termine e che deve farlo proprio in quella zona. Il padre cercherà in tutti i modi di proteggere sua figlia, ma nello stesso tempo finirà per diventare una minaccia per il delicato equilibrio tra la natura e le entità che ci sono. La serie tv è davvero coinvolgente e non mancheranno i colpi di scena che lasceranno decisamente a bocca aperta. Il debutto della seconda stagione è previsto per il 22 marzo su Netflix.