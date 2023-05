Situazione ambigua ad Amici di Maria De Filippi. Mattia Zenzola, d’accordo con i compagni, si è dichiarato per scherzo a Isobel. Come ha reagito la ballerina?

Amici, Mattia si dichiara per scherzo a Isobel

Nelle scorse ore, Isobel ha festeggiato il suo ventesimo compleanno nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Per l’occasione, Mattia, Wax e Angelina hanno organizzato una bella sorpresa, ma hanno anche pensato di farle uno scherzo. Mattia si è dichiarato a Isobel e la reazione della ballerina è stata esilarante.

La dichiarazione di Mattia a Isobel

In un primo momento, è stata Angelina ad avvicinarsi a Isobel per parlarle di Mattia. “Lui vorrebbe parlarti perché ha una cotta per te, mi ha detto di aprire il discorso, non ha il coraggio“, ha esclamato la giovane Mango. La ballerina ha sgranato gli occhi, sottolineando di aver sempre visto il collega come un semplice amico. A questo punto, arriva il confronto tra i due ballerini. Mattia ha dichiarato:

“Io ti ho sempre vista come un’amica, abbiamo un bellissimo rapporto, ti voglio tanto bene, però ho iniziato a sentire qualcosa in più a una semplice amicizia. Quando inizio a sentire quel qualcosina lì, vado un pò nel pallone. Nell’ultimo periodo questa situazione è un po’ aumenta, quindi ho chiesto a loro di darmi una mano”.

Come ha reagito Isobel all’interesse di Mattia?

Isobel è apparsa molto imbarazzata. Si è limitata a sorridere, esclamando solo “grazie“. A questo punto, è intervenuto Wax: “E’ uno scherzo, è uno scherzo“. La ballerina è apparsa sollevata e quando ha capito che le avevano organizzato una festa di compleanno non è riuscita a contenere la gioia. Isobel ha ricevuto anche un video messaggio di auguri da parte dei genitori.