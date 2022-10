Per l’autunno si ha bisogno di scarpe che siano comode ed eleganti al tempo stesso. Tra i vari modelli da indossare, i Chelsea boots che sono perfetti per questa stagione grazie alle tendenze del momento da scegliere e indossare con diversi capi e look.

Qui scopriamo su quali puntare per questo periodo.

Chelsea boots

considerate le scarpe ideali per la stagione autunnale proprio perché le Chelsea boots sono versatili e pratiche, oltre a essere adatte da indossare in questo periodo dell’anno. Si possono indossare sia con pantaloni che con vestiti, come dimostrano alcune delle influencer e vip maggiormente note che dettano la moda dell’autunno.

Sono scarpe molto comode che hanno fatto la loro comparsa intorno alla metà dell’Ottocento grazie alla regina del Regno Unito, Vittoria, che le amò immediatamente.

All’inizio, il materiale usato sia per la suola che le parti laterali era la gomma, ma poi con il tempo, si è passato anche ad altri materiali. Un tipo di scarpa che ha ottenuto i consensi sia delle donne che degli uomini.

Le Chelsea boots sono calzature perfette da indossare in vari outfit autunnali, magari abbinandoli a pantaloni in un look che è sia casual, ma anche elegante e comodo al tempo stesso.

Si consiglia di fare attenzione ai materiali e ai colori nel momento in cui scegli questa calzatura da indossare e abbinare con i vari capi.

Si adattano anche molto bene ai vestiti soprattutto se si tratta di modelli realizzati in pelle e abbinato a un vestito a pois bianchi o a fiori. Per un paio di Chelsea nere in camoscio un abito a tubino è sicuramente la mise ideale. Qualsiasi outfit è sicuramente adatto e consigliato da indossare con una calzatura del genere.

Chelsea boots: trend

Per la stagione autunnale, le Chelsea boots si riconfermano un must imprescindibile da indossare come mostrano le tantissime tendenze e trend di questo periodo. Sono tantissimi i modelli su cui investire per la stagione autunnale come quelli proposti da Balenciaga, un modello che si ispira al taglio maschile e che piace moltissimo.

Si caratterizzano per una suola molto alta e un look sportivo, perfetti da indossare per l’aria aperta. Si distinguono per una punta stretta e un po’ affusolata, con un tacco basso che li solleva da terra. Sono tutti modelli molto alti con la suola a contrasto, come nel marchio Bottega Veneta proposti sino alla caviglia.

Alcuni marchi come H&M li propongono con suola a contrasto e linea bicolor, mentre Zara li declina in modelli semplici in total black che si abbinano perfettamente a ogni occasione. I modelli chunky in gomma colorata aggiungono sicuramente un tocco diverso e moderno al grigiore della stagione autunnale.

I vari stilisti propongono i Chelsea boots in suola maxi e ondulata che dona un tocco chic ed elegante, disponibili anche in pelle beige o pitone. Si trovano anche con cerniera e fibbia, tra i modelli maggiormente moderni e contemporanei da indossare durante l’autunno per essere alla moda in ogni momento.

Chelsea boots Amazon

Sono stivaletti disponibili con prezzi e sconti sull’e-commerce di Amazon grazie ai tantissimi modelli a disposizione. Basta cliccare sulla foto per visualizzare le caratteristiche. La classifica qui sotto permette di verificare i migliori modelli di Chelsea boots che sono tra i più apprezzati e desiderati dai consumatori.

1)Crocs Freesail Chelsea boots

Sono degli stivaletti realizzati in gomma che arrivano alla caviglia che non hanno rivestimento interno. La suola è in gomma, senza chiusura e con tacco western. Sono molto morbide con la calzata rilassante. Disponibile nel colore nero e comode da indossare, quindi con facilità.

2)Elara Chelsea stivaletti

Sono stivaletti Chelsea comodi con suola profilata e tacco a blocchetto. Sono un modello di scarpa molto moderno e trendy da abbinare in vari modi. offrono una calzata comoda grazie anche alla gomma. Molto comodi e morbidi. Si combinano con pantaloni e gonne. Disponibili nei colori nero, cammello, vino, bordeaux e grigio.

3)Camper Right Nina, stivali Chelsea

Sono con tomaia in pelle e suola in gomma. Un modello di stivale molto flessibile e facile da indossare. Morbida, comoda e di ottima fattura al punto che sembrano pantofole, dal momento che non hanno quasi tacco.

Qui tutti i consigli per abbinare i Chelsea boots ai migliori pantaloni autunnali del momento.