Fabio Fazio ha lanciato lo spot per il nuovo “Che tempo che fa” sul Canale Nove. Frecciatina alla Rai? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Che tempo che fa, Fabio Fazio lancia la prima pubblicità su Nove: l’attacco alla Rai

Tra circa due mesi andrà in onda il nuovo “Che tempo che fa” sul Nove, con Fabio Fazio alla conduzione e l’immancabile compagna Luciana Littizzetto. Fabio Fazio, e il suo programma, hanno dovuto lasciare la Rai per approdare sul canale televisivo privato edito da Discovery Italia. Nello spot, che potete vedere sui profili ufficiali di Instagram di Fazio, della Littizzetto e del Canale Nove, si vede Fabio Fazio, in giacca e cravatta, dentro un fiumiciattolo intento nella pesca dei nuovi pesci per l’acquario scenografico, che da diversi anni era l’elemento caratteristico nel banco di conduzione del programma. In passato pure al centro di qualche polemica. Accanto a lui c’è Luciana Littizzetto, in pieno mood estivo, vestito floreale, cappello e occhiali da sole. I due ironizzano sulla difficoltà di convincere i pesci a seguirli nel trasloco, con Fabio che spiega che i pesci non ne hanno voluto sapere di spostarsi, sono rimasti in Rai perché avevano una esclusiva lì e ora vanno rimpiazzati. Questa per molti sembrerebbe una frecciatina rivolta alla Rai. Nello spot la Littizzetto chiede poi a Fazio: “ma non possiamo convincerli?” Questa la risposta del conduttore ligure: “ci ho provato, gli ho parlato a lungo ma loro… muti!”. Al termine dello spot compare il logo del programma che presenta una differenza grafica rispetto al precedente. Inoltre la lettera “O” di “tempo” si trasforma con una animazione che porta alla “O” di “Nove”.

Fabio Fazio, recentemente, ha annunciato anche che presto verranno riaperti i canali social del programma che erano stati oscurati dalla Rai, che aveva spiegato la cosa così: “l’azienda sta procedendo a chiudere tutti i profili social di “CTCF” in quanto di sua proprietà. Questa procedura, non essendo immediata, ha reso necessario come passaggio intermedio rendere evidente che i profili che i profili e le stesse pagine si riferiscono esclusivamente alle vecchie edizioni della produzione in onda fino a giungo 2023 su Rai 3.”

Che tempo che fa, le novità sulla prossima edizione sul canale Nove

A ottobre 2023, il programma “Che tempo che fa” farà il suo debutto sul Canale Nove. Fabio Fazio ha assicurato che il programma manterrà la struttura e le caratteristiche che lo hanno reso unico nel corso degli anni, però ci saranno comunque alcune novità, tra cui nuovi ospiti, anche se comunque la sostanza del programma sarà pressocché la stessa. Oltre a Luciana Littizzetto ci sarà sempre anche Filippa Lagerback, e tornerà Nino Frassica. Si aggiungeranno Mara Maionchi, Maurizio Fellini e Francesco Paolantoni. Presenze fisse saranno quelle di Ornella Vanoni e Ubaldo Pantani. Queste la parole di Fazio in conferenza stampa: “abbiamo anche noi sentito l’esigenza di giovinezza con la libertà di dire cose inaspettate e incontrollate. Abbiamo preso con noi a Che Tempo Che Fa Ornella Vanoni che traghetterà la prima e la seconda parte tra Che Tempo Che Fa e Il Tavolo”.