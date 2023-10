Di che malattia soffre Randi Ingerman? La bellissima showgirl afferma di soffrire da tempo di crisi di epilessia e di depressione. Se volete saperne di più, in questo articolo parleremo dell’importanza della lotta contro le avversità, vissute da questa bellissima modella e attrice.

La lotta tra epilessia e depressione: la malattia di Randi Ingerman

Randi Ingerman, l’attrice e modella statunitense legata all’Italia da alcuni decenni, ha recentemente iniziato a parlare dei problemi di salute che sta affrontando da tempo. Ispirata dall’appello di Fedez sull’importanza del dialogo pubblico sulla salute mentale, ha intenzione di creare una piattaforma dove persone con problemi mentali e chi può offrire aiuto possano parlarne.

Nel 2007, la consapevolezza che potessero esserci problemi è stata raggiunta, come ben spiegato dalla 55enne al Corriere della Sera: “Quando mio fratello è morto, mi sono ritrovata a terra, priva di conoscenza, senza sapere cosa fosse accaduto. Più tardi, durante la lavorazione di un reality show, è successa nuovamente la stessa cosa. È stato allora che ho deciso di fare ulteriori indagini”.

Randi Ingerman soffre di una gravissima epilessia, tanto che è ancora oggi difficile mantenere le crisi sotto controllo a causa di una forte resistenza agli farmaci:

“Purtroppo, alcune persone sono resistenti ai farmaci per l’epilessia e io sono una di queste. Inoltre, alcuni farmaci mi facevano sentire troppo debole. Per essere brevi: da otto anni sto cercando una cura adatta a me. Nel frattempo, provo benefici assumendo l’olio di canapa e praticando la psicoterapia. Ma, soprattutto, sto cercando un benessere sia mentale che fisico attraverso esercizio fisico, e grazie ad uno stile di vita sano, accompagnato da una dieta equilibrata”.

La salute mentale è importante: l’esempio di Randi Ingerman

La showgirl non deve solo affrontare una aggressiva forma di epilessia, ma anche una profonda depressione: “Ho iniziato a frequentare psicologi sin da bambina, dopo la separazione dei miei. E ancora oggi devo farci i conti, perché trovare una cura appropriata che non interferisca con i farmaci è difficile”.

Nonostante le difficoltà, Randi Ingerman ha deciso di andare avanti. Oggi, oltre ad aiutare persone affette da disturbi mentali e fisici, la 55enne è una consulente di cosmetica e innamorata di Carlo , un uomo che le è 16 anni più giovane:

“In un primo momento pensavo che non saremmo riusciti a farcela, invece oggi Carlo è una presenza preziosa. È stato lui, tre settimane fa, a darmi una mano durante una crisi”.

Sono davvero moltissime le star che, nel corso degli ultimi anni, non solo hanno lottato contro la malattia, ma soprattutto hanno cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica e il mondo dei social, circa l’importanza della salute mentale e della sua salvaguardia: occuparsi della propria psiche è uno degli atti di selfcare principali, per combattere davvero qualsiasi battaglia.

Ce lo insegna anche Dove, noto marchio di igiene e cura della persona, che con la sua campagna “You are beautiful”, sensibilizza non solo sulle problematiche psicologiche, ma anche sui disturbi alimentari come anoressia e bulimia. Un piccolo grande passo in avanti nella società odierna, sempre più attenta, sempre più inclusiva.

