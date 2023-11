In arrivo una nuova serie tv dal titolo “The New Look“, che racconta la rivalità tra Chanel e Dior. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, dove è possibile vederla.

Chanel Vs Dior, in arrivo la serie tv che racconta la faida tra maison: dove vederla

Il prossimo anno uscirà una nuova serie televisiva dal titolo “The New Look”, che parlerà della grande rivalità tra due dei più grandi stilisti della storia, ovvero Coco Chanel e Christian Dior. La serie è prodotta da Todd A. Kessler e uscirà il 14 febbraio del 2024, in esclusiva su Apple TV+. Al centro della serie televisiva ci saranno quindi i due stilisti che, con le loro creazioni, hanno davvero rivoluzionato il mondo della moda. Da sottolineare anche la colonna sonora di questa serie televisiva, prodotta dal vincitore del Grammy Award Jack Antonoff, che presenta cover di canzoni popolari della prima metà del Novecento, eseguiti da diversi cantanti, tra cui Lana Del Ray, Nick Cave, Florence Welch e Perfume Genius.

The New Look: la trama della serie televisiva sulla rivalità tra Chanel e Dior

Come abbiamo appena visto, nel giorno di San Valentino del 2024 uscirà su Apple TV+ la serie televisiva “The New Look“. Ma di cosa parla questa nuova serie? Ci troviamo a Parigi durante l’occupazione tedesca e nel primo dopoguerra e seguiremo la carriera di Christian Dior e la sua rivalità con Coco Chanel. I due designer erano infatti molto diversi l’uno dall’altra, come tra l’altro si può notare dalle collezioni create in quegli anni. Una delle creazioni più note di Coco Chanel è il vestito a tubino, che andava però a scontrarsi con le silhouette disegnate da Christian Dior, che proponeva invece abiti strutturati come le giacche strette abbinate a gonne ampie. Chanel e Dior non erano però rivali solamente in affari. Chanel infatti divenne un’agente dell’Intelligence nazista, mentre Dior partecipò alla Resistenza nella Parigi occupata dai tedeschi. La sorella di Dior, Catherine fu arrestata, torturata e internata in un campo di concentramento per aver fatto parte della Resistenza. Insomma, una serie televisiva davvero da non perdere, non resta che aspettare il 14 febbraio 2024!

The New Look: il cast della serie televisiva

Nella nuova serie televisiva “The New Look” in uscita il prossimo anno su Apple TV+, troviamo nei panni di Coco Chanel l’attrice ed ex modella francese Juliette Binoche, vincitrice, nel corso della sua lunga carriera, di tantissimi premi. A vestire invece i panni di Christian Dior troviamo l’attore australiano Ben Mendelsohn, che abbiamo visto recitare in diversi film, quali “Il cavaliere oscuro – Il ritorno”, ” L’ora più buia”, “Robin Hood – L’origine della leggenda”, “Captain Marvel” e “Spider-Man: Far From Home”. Nel cast troviamo anche David Kammenos, Michael Carter, Jannis Niewöhner, Dominic Tighe, Emily Mortimer, Claes Bang, Emma Canning, Joe Pitts e Thomas Poitevin.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.ITE

Giancarlo Esposito (di Breaking Bad) protagonista della nuova serie tv “Parish”: trama e uscita

Il mostro di Firenze, iniziate le riprese della nuova serie tv Netflix: uscita e cast