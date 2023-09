Scopriamo insieme quali sono le 7 acconciature perfette per capelli lunghi semiraccolti. Qualche idea facile e veloce per avere sempre una chioma davvero perfetta, con look casual e sbarazzini oppure più eleganti.

7 acconciature ideali per capelli lunghi semiraccolti: idee facili e veloci

I semiraccolti sono le acconciature ideali per affrontare qualsiasi occasione. Sono facili e veloci da realizzare e possono rispecchiare facilmente il proprio stato d’animo, perché possono essere più romantiche e sbarazzine, oppure più serie ed eleganti. Queste acconciature sono un mix perfetto di praticità e moda, perfette per eliminare i capelli dal viso ma anche per dare uno stile preciso al look. I capelli semiraccolti si adattano perfettamente a tutti gli stili, rimanendo sempre in tendenza. Parliamo di pettinature ideali sia per i capelli lunghi che per quelli più corti, ma anche per valorizzare i capelli ricci e quelli lisci. Inoltre, è possibile usare degli accessori per arricchire l’acconciatura.

Le 7 acconciature ideali per i capelli lunghi semiraccolti sono:

Treccine : un’acconciatura semiraccolta con freccine è sempre un’idea perfetta per un look sbarazzino e in perfetto stile Coachella. Si può scegliere di fare solo due trecce oppure di farne di più, ottenendo un look anni Novanta;

: un’acconciatura semiraccolta con freccine è sempre un’idea perfetta per un look sbarazzino e in perfetto stile Coachella. Si può scegliere di fare solo due trecce oppure di farne di più, ottenendo un look anni Novanta; Semiraccolto con beach waves: un’acconciatura per valorizzare le pieghe mosse. Basta raccogliere la parte superiore dei capelli in un messy ben, facendo fuoriuscire qualche ciuffo. La parte sotto dei capelli cadrà sulle spalle. Un look perfetto per le serate romantiche, soprattutto se abbinato ad elastici e nastrini colorati;

un’acconciatura per valorizzare le pieghe mosse. Basta raccogliere la parte superiore dei capelli in un messy ben, facendo fuoriuscire qualche ciuffo. La parte sotto dei capelli cadrà sulle spalle. Un look perfetto per le serate romantiche, soprattutto se abbinato ad elastici e nastrini colorati; Due code alte: per un look molto sbarazzino, perfetto per feste e serate giocose e divertenti, si può optare per due codine alte ai lati;

per un look molto sbarazzino, perfetto per feste e serate giocose e divertenti, si può optare per due codine alte ai lati; Trecce francesi : un’acconciatura molto elegante è quella realizzata con due micro trecce francesi, lasciando due ciocche a far da contorno al viso. Sicuramente la scelta giusta per le occasioni più eleganti;

: un’acconciatura molto elegante è quella realizzata con due micro trecce francesi, lasciando due ciocche a far da contorno al viso. Sicuramente la scelta giusta per le occasioni più eleganti; Mezza coda : una semplice mezza coda, soprattutto se alta, può essere perfetta per un look casual, ma sempre alla moda. Ideale sia per i capelli lunghi che per le medie lunghezze;

: una semplice mezza coda, soprattutto se alta, può essere perfetta per un look casual, ma sempre alla moda. Ideale sia per i capelli lunghi che per le medie lunghezze; Molletta : per creare un raccolto da brava ragazza, un’acconciatura elegante e molto sobria, basta una semplice molletta, per realizzare questa pettinatura classica e molto semplice;

: per creare un raccolto da brava ragazza, un’acconciatura elegante e molto sobria, basta una semplice molletta, per realizzare questa pettinatura classica e molto semplice; Mollettine colorate: per un tocco di colore e un look in perfetto stile anni Novanta, si possono usare tante piccole mollettine colorate, per tirare indietro i capelli.

Tutte queste acconciature sono facilmente realizzabili, in pochissimo tempo. Sono un trucco speciale per riuscire ad ottenere un’acconciatura perfetta in qualsiasi occasione, anche quando non avete molto tempo. I semiraccolti sono sempre molto apprezzati e sono perfetti in qualsiasi stagione, ma soprattutto in quella più fresca, quando tenere parte della chioma sciolta non comporta particolari fastidi dovuti alle temperature. Con queste acconciature sicuramente potrete facilmente conquistare tutti.



