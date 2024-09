Quali sono i colori capelli di tendenza per l’autunno 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Capelli: i colori di questo autunno 2024

Ci siamo, l’autunno è ormai alle porte ed è proprio questa la stagione in cui noi donne abbiamo voglia di sperimentare o un nuovo taglio o un nuovo colore di capelli. Dopo la stagione estiva l’appuntamento dal parrucchiere è quasi d’obbligo, con il sole, il caldo e la salsedine se siete andate al mare, i nostri capelli potrebbero risultare più rovinati, spenti e sfibrati. Quindi, già che c’è da andare dal parrucchiere, perché non provare qualcosa di nuovo? Per questo autunno 2024 ci sono alcuni colori di tendenza che possono fare al caso vostro. Andiamo adesso a vedere insieme quali sono:

Biondo sabbia : il Sandy Blonde è uno dei colori di tendenza dell’autunno 2024, nonché un modo per portarsi l’estate anche in autunno. Si tratta di un colore che ricorda appunto il colore della sabbia ed è inoltre adatto a qualsiasi taglio. Perfette ad esempio le sfumature biondo sabbia su chi ha i capelli biondo scuro o castano chiaro.

: il Sandy Blonde è uno dei colori di tendenza dell’autunno 2024, nonché un modo per portarsi l’estate anche in autunno. Si tratta di un colore che ricorda appunto il colore della sabbia ed è inoltre adatto a qualsiasi taglio. Perfette ad esempio le sfumature biondo sabbia su chi ha i capelli biondo scuro o castano chiaro. Rame : altro colore di super tendenza è il rame, che ricorda proprio il colore delle foglie autunnali. Un colore che in realtà è di tendenza da qualche anno ma che sembra proprio destinato a diventare un colore evergreen.

: altro colore di super tendenza è il rame, che ricorda proprio il colore delle foglie autunnali. Un colore che in realtà è di tendenza da qualche anno ma che sembra proprio destinato a diventare un colore evergreen. Cioccolato: altro colore di tendenza per l’autunno 2024 è il color cioccolato, simile ad esempio a quello di Amal Clooney.

Capelli: come scegliere il colore perfetto

Abbiamo appena visto quelli che saranno i colori di tendenza per l’autunno 2024 ma, come fare per scegliere il colore giusto che possa davvero starci bene? Perché sì, ci sono colori che ci stanno bene e altri invece no. Uno degli elementi per scegliere il colore adatto è la carnagione, bisogna infatti prendere in considerazione l’incarnato della pelle e il suo sottotono. Oppure si può fare riferimento all‘armocromia. Scoprendo quello che è il nostro colore base, si è poi in grado di capire quelli che sono i colori che ci stanno bene. Oppure si può anche tenere conto del colore degli occhi, che può appunto essere enfatizzato in base al colore dei capelli. Infine fondamentale è anche tenere conto della forma del viso, non solo per il taglio da scegliere ma anche per la tinta.

Capelli: i tagli di tendenza di questo autunno 2024

Dopo aver visto quelli che sono i colori di tendenza di questo autunno 2024, andiamo a dare uno sguardo a quelli che sono invece i tagli di tendenza: