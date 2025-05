Un compleanno da ricordare

Il 16 maggio è una data speciale per Laura Pausini, che quest’anno ha deciso di festeggiare i suoi 51 anni in modo intimo e divertente. La celebre cantante ha organizzato una festa a Roma, circondata dalle sue amiche del cuore, Paola Cortellesi e Giorgia. In un’atmosfera di gioia e spensieratezza, le tre donne si sono divertite a cantare al karaoke, creando ricordi indimenticabili.

Una festa per pochi

La celebrazione è stata riservata a pochi amici selezionati, rendendo l’evento ancora più speciale. Sulla torta di compleanno di Laura, una frase che la rappresenta perfettamente: “Io non discuto, spiego perché ho ragione”. Questo messaggio, condiviso dalla cantante sui social, riflette il suo spirito forte e determinato. Laura ha anche espresso quanto questo giorno sia importante per lei, sottolineando il desiderio di festeggiarlo in modo unico ogni anno, con musica e divertimento.

Momenti di gioia e affetto

La festa è stata caratterizzata da un’atmosfera informale, con hamburger, pizza e tanto karaoke. Tra gli invitati, anche volti noti come Nicolas Loretucci, Carolina e Emanuel Lo, che hanno contribuito a rendere la serata ancora più vivace. Immancabile la presenza del marito Paolo Carta, con cui Laura condivide una storia d’amore che dura da oltre 20 anni. Insieme, sono genitori di Paola, di 12 anni, e si sono sposati nel 2023, aggiungendo un ulteriore motivo di celebrazione.

La Pausini ha condiviso sui suoi profili social numerosi scatti e reel che raccontano i momenti di festa, mostrando la sua felicità e la gioia di avere accanto le persone che ama. Nonostante la semplicità dell’evento, il compleanno di Laura è stato un momento unico e indimenticabile, ricco di risate e affetto.