Come mantenere l’estate nei capelli? Ecco il colore biondo sabbia, la tendenza capelli dell’autunno 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questa splendida nuance.

Biondo sabbia, per mantenere l’estate nei capelli

L’estate sta ormai per terminare per lasciare spazio all’arrivo dell’autunno. La nostalgia per le vacanze, per il mare, per il sole è tanta in questo periodo ma, le tendenze capelli per la prossima stagione spingono per portare con noi un pò di estate anche appunto in autunno. Come? Scegliendo il biondo sabbia, colore che rimanda proprio al colore della sabbia e quindi al ricordo dell’estate! Il Sandy Blonde è un colore in grado di illuminare il volto, riscaldare l’incarnato e anche dare risalto al colore degli occhi. Ma, che colore è esattamente il biondo sabbia? Scopriamolo adesso insieme.

Biondo sabbia, la tendenza capelli dell’autunno 2024: che colore è?

Come abbiamo appena visto è il Sandy Blonde il colore dell’autunno 2024, un colore che ci permette di portare con noi un pò di estate. Ma, che colore è esattamente il biondo sabbia? Diciamo che, così come la sabbia, ne esistono diverse tonalità, inoltre c’è in versione calda e in versione fredda, oltre che con sfumature:

Biondo sabbia caldo : ci troviamo di fronte a un biondo sabbia dorato, che va tra il miele e il caramello. Un colore perfetto soprattutto se avete i capelli mossi o le beach waves, per un hair look dal sapore estivo ma di super tendenza per questo prossimo autunno.

: ci troviamo di fronte a un biondo sabbia dorato, che va tra il miele e il caramello. Un colore perfetto soprattutto se avete i capelli mossi o le beach waves, per un hair look dal sapore estivo ma di super tendenza per questo prossimo autunno. Biondo sabbia freddo : in questo caso invece siamo di fronte a una versione che richiama la sabbia bianca, quindi tra il biondo cenere e il castano chiaro, per un hair look in grado di risaltare al massimo tutti i lineamenti del volto.

: in questo caso invece siamo di fronte a una versione che richiama la sabbia bianca, quindi tra il biondo cenere e il castano chiaro, per un hair look in grado di risaltare al massimo tutti i lineamenti del volto. Sfumature: la scelta delle sfumature è tra preferite di noi donne, ecco quindi che puntare sulle sfumature biondo sabbia è la scelta super cool dell’autunno 2024. Via libera quindi al balayage biondo sabbia!

Biondo sabbia: la scelta del taglio

Il mese di settembre è il mese in cui noi donne amiamo maggiormente non solo cambiare colore di capelli ma anche taglio. Se il colore biondo sabbia vi ha convinte, andiamo adesso a vedere quali sono i tagli capelli da preferire per valorizzare ancora di più questo colore. Facciamo però una premessa, questo colore sta bene con qualsiasi taglio. Vediamo però i migliori:

Capelli lunghi : i capelli lunghi Sandy Blonde sono assolutamente meravigliosi, soprattutto se sono mossi o con beach waves. Se avete già una base biondo scuro o castano chiaro, perfette sono ad esempio le sfumature biondo sabbia.

: i capelli lunghi Sandy Blonde sono assolutamente meravigliosi, soprattutto se sono mossi o con beach waves. Se avete già una base biondo scuro o castano chiaro, perfette sono ad esempio le sfumature biondo sabbia. Capelli medi : anche in questo caso il colore biondo sabbia sta benissimo, anche sui capelli lisci. Questo colore illumina il viso e fa risaltare il colore degli occhi.

: anche in questo caso il colore biondo sabbia sta benissimo, anche sui capelli lisci. Questo colore illumina il viso e fa risaltare il colore degli occhi. Bob: infine il bob è un altro taglio perfetto per questa nuance, al fine di portare con voi l’estate anche in ufficio.

Quindi, il colore biondo sabbia è il colore dell’autunno 2024. Il consiglio, se vi siete innamorate di questo colore, è di chiedere parere al vostro parrucchiere di fiducia, che saprà consigliarvi al meglio tonalità e taglio.