Il razor bob è il taglio capelli dell’autunno 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di scoprire di che taglio si tratta.

Capelli: il razor bob è il taglio dell’autunno

L’autunno è ormai alle porte e molte di noi, dopo la stagione estiva, hanno voglia di cambiare look con un nuovo taglio capelli. Ecco che il razor bob si appresta a essere il taglio dell’autunno 2024! Ma, di che cosa si tratta? Il razor bob è un taglio moderno, è un caschetto pari che ha davvero conquistato tutte. Dal nome stesso, è un taglio che si esegue usando il rasoio e non le forbici, al fine di ottenere un taglio affilato. Di recente l’abbiamo visto sfoggiare dalla protagonista della serie televisiva “Emily in Paris“, ovvero Lily Collins che, proprio per presentare la quarta stagione della serie, è apparsa sul red carpet con questo modernissimo taglio di capelli. Il razor bob è un taglio che arriva poco dopo il mento e va bene sia per chi ha i capelli lisci sia per chi li ha mossi.

Capelli, a chi sta bene il razor bob?

Come abbiamo appena visto, è il razor bob il taglio dell’autunno 2024, un taglio moderno e semplice, facile da gestire, esso non richiede infatti troppa manutenzione. Questo caschetto è meno rigoroso di un bob normale, ma proprio per questo è più moderno. Ma, a chi sta bene? Questo taglio è perfetto per chi vuole uno stile boho chic ma va lavorato a seconda della forma del viso. Il consiglio è quindi quello di chiedere al proprio parrucchiere di fiducia che saprà dirvi se questo può davvero essere il taglio che fa per voi. Questo taglio è in grado di donare anche un aria più sbarazzina rispetto ad esempio al classico bob, quindi è anche ideale per chi vuole dare un tocco più rock’n’roll al proprio look!

Capelli, come prendersene cura

Il razor bob è, come detto, il taglio dell’autunno 2024. Ma, a prescindere che vogliate o meno optare per questo taglio, è importantissimo prendersi cura dei propri capelli per non averli spenti e sfibrati. Ecco alcuni consigli da seguire:

Lavaggio dei capelli : è importante non lavarsi i capelli né troppo frequentemente né di rado, il consiglio è fare 2/3 shampoo a settimana. Lavarli troppo frequentemente, ad esempio, può infatti sfibrarli.

: è importante non lavarsi i capelli né troppo frequentemente né di rado, il consiglio è fare 2/3 shampoo a settimana. Lavarli troppo frequentemente, ad esempio, può infatti sfibrarli. Shampoo: altra cosa fondamentale è scegliere uno shampoo adatto al proprio tipo di capelli e che sia il più naturale possibile. Stessa cosa per la scelta del balsamo.

altra cosa fondamentale è scegliere uno shampoo adatto al proprio tipo di capelli e che sia il più naturale possibile. Stessa cosa per la scelta del balsamo. Maschera : almeno una volta a settimana è consigliabile fare una maschera nutriente, soprattutto se si hanno i capelli trattati.

: almeno una volta a settimana è consigliabile fare una maschera nutriente, soprattutto se si hanno i capelli trattati. Phon e piastra: utilizzare il phon e la piastra solo quando necessario, il calore è infatti nemico dei capelli, quindi cercare di limitarne l’uso, soprattutto quello della piastra.

utilizzare il phon e la piastra solo quando necessario, il calore è infatti nemico dei capelli, quindi cercare di limitarne l’uso, soprattutto quello della piastra. Termoprotettore: usare un termoprotettore sia per proteggere i capelli da phon e piastra, ma anche per proteggerli dai raggi solari.

Questo sono quindi alcuni consigli utili da seguire per preservare la salute e la bellezza dei capelli.