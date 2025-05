Un amore travolgente e complicato

Alessandra Mastronardi, l’attrice che ha conquistato il cuore del pubblico italiano grazie al suo talento e alla sua bellezza, continua a essere al centro dell’attenzione per la sua vita privata. Dopo aver sposato il dentista Gianpaolo Sannino nel 2023, in una cerimonia da sogno ad Anacapri, la sua storia d’amore ha subito un’improvvisa virata. Nonostante le promesse di un amore eterno, a pochi mesi dalle nozze, si sono diffuse voci di una possibile separazione. La rimozione di post romantici sui social e il silenzio dei diretti interessati hanno alimentato le speculazioni.

Il mistero del divorzio

La Mastronardi, nota per la sua riservatezza, ha affrontato la situazione con discrezione. Durante un’intervista a “Verissimo”, ha accennato a difficoltà personali senza entrare nei dettagli, lasciando i fan in attesa di chiarimenti. La sua vita sentimentale è sempre stata caratterizzata da relazioni intense e appassionate, e questo recente capitolo non fa eccezione. La rottura con Sannino sembra ormai inevitabile, ma la vera sorpresa è l’ipotesi di un riavvicinamento con un ex fidanzato, l’attore scozzese Ross McCall.

Un ritorno di fiamma?

Secondo quanto riportato dal magazine “Chi”, Alessandra e Ross potrebbero aver ritrovato la loro intesa. I due avevano interrotto la loro relazione poco prima delle nozze, ma ora i segnali di un possibile ritorno sono sempre più forti. Una foto pubblicata da Alessandra su Instagram ha suscitato l’interesse dei fan: il riflesso di Ross è apparso in uno scatto che ha fatto il giro del web. Anche se i due non si seguono sui social, le voci di un riavvicinamento continuano a circolare, alimentate da post enigmatici e like a