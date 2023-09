Dopo il divorzio con il marito Brian Perri, la modella ha deciso di continuare a vivere negli Stati Uniti con la figlia di 8 anni. Tuttavia, Elisabetta Canalis è solita venire in Italia per i suoi numerosi progetti lavorativi. Recentemente, infatti, è stata ospite del podcast di Diletta Leotta intitolato Mamma Dilettante. Davanti i microfoni della nuova trasmissione radio della conduttrice sportiva, la modella ha rivelato alcuni retroscena sulla gravidanza: dai cambiamenti del suo corpo, al rapporto con la propria immagine, fino ad arrivare alla nascita della piccola.

Elisabetta Canalis racconta la sua gravidanza: i cambiamenti del suo corpo

Durante il podcast, Elisabetta Canalis si lascia andare ad un lungo sfogo dove racconta per la primissima volta come ha vissuto i 9 mesi prima della nascita di sua figlia. “Non mi è piaciuta, se devo dire la verità“, rivela la modella. Continua poi dicendo che l’unica cosa bella della sua gravidanza è stato sapere che la piccola stava bene. Nel corso dell’intervista poi Elisabetta Canalis ha parlato di un altro tasto molto dolente della sua gravidanza: i cambiamenti del suo corpo. La modella ha svelato di aver avuto un difficile rapporto con la propria immagine. Nei nove mesi di gravidanza la modella ha cercato il più possibile di contenersi con il cibo, proprio per la paura di ritrovarsi con un corpo diverso dal suo. “Con il cibo ho cercato di contenermi perché, diciamo la verità, chi lavora con il proprio corpo e la propria immagine ha un problema“. Nei nove mesi di gravidanza, per Elisabetta Canalis la parte più complessa è stato proprio l’aspetto fisico. “Un periodo difficile da superare ma non impossibile“, ha rivelato.

Elisabetta Canalis e il rapporto con la prima e unica figlia Skyler Eva

Davanti i microfoni del nuovo podcast di Diletta Leotta, Elisabetta Canalis ha parlato anche del rapporto con la figlia Skyler Eva. Prima di lei, la modella era intenzionata a non avere figli. Ma con l’arrivo della piccola tutto è cambiato. “Quando sono lontana da lei mi manca tantissimo”, racconta la modella. A causa dei suoi numerosi impegni di lavoro, infatti, molto spesso deve partire e non può portare la figlia insieme a lei. Tuttavia, Elisabetta Canalis ammette di sentire la piccola tutti i giorni, tramite messaggi scritti, vocali e chiamate. Le due sono davvero legatissime e, nonostante la difficile gravidanza, la modella ora non potrebbe essere più che felice.

