Margot Robbie, ormai passata alla storia come la straordinaria interprete del personaggio di Harley Quinn, nel film Suicide Story, è sicuramente una persona con una storia fuori dal comune. Attrice e produttrice cinematografica, l’eterea bellezza di Margot fatta di una chioma biondissima e magnetici occhi azzurri, ha conquistato il cuore di moltissimi fans in giro per il mondo. Non solo per la sua bellezza, ma anche per il duro lavoro ed una instancabile determinazione, Margot Robbie è diventata ormai una delle attrici più conosciute sul panorama hollywoodiano. Ecco chi si nasconde dietro al personaggio folle di Harley Quinn…

Margot Robbie

Margot Robbie nasce a Dalby, il 2 luglio del 1990 ed ha iniziato da giovanissima la sua carriera nel mondo del grande schermo, con delle apparizioni in diversi film indipendenti australiani di poco conto. Ben presto però, il successo venne a bussare alla sua porta grazie alla serie tv Neighbours prima, e al suo ruolo di Naomi Lapaglia nel film di Martin Scorsese, The wolf of Wall Street.

Da questo momento in poi, la carriera di Margot Robbie subisce un’impennata davvero inarrestabile poiché riesce a ottenere delle parti in pellicole da vero boom al botteghino come: Suite francese nel 2014, Focus – niente è come sembra nel 2015, La grande scommessa nel 2015, The Legend of Tarzan nel 2016, Suicide Squad nel 2016, Vi presento Christopher Robin nel 2017.

Nel 2017 inoltre, ha interpretato il ruolo di Tonya Harding nel film biografico dal titolo Tonya, per cui ha ricevuto nomination per i Golden globe, per i BAFTA, per gli Screen Actor Guild Awards e per il Premio Oscar – miglior protagonista.

Sempre nello stesso anno, la famosa rivista americana Time, ha inserito la Robbie tra le 100 persone più influenti al mondo.

Vita privata

Margot Robbie nasce e cresce in un’atmosfera familiare semplice, nella lontana Australia. Nonostante i genitori si siano separati quando lei era solo una bambina, Margot ha un’infanzia piuttosto tranquilla che condivide soprattutto con la madre (la quale lavorava come fisioterapista) ed i nonni, mentre la sorella ed il fratello rimasero a vivere con il padre nella fattoria di cui era proprietario.

Sin da piccola Margot aveva il sogno nel cassetto di diventare una star di Hollywood acclamata in tutto il mondo e all’età di quindici anni inizia a muovere i suoi primi passi con tenacia, studio, passione e determinazione. Infatti, compiuti i diciassette anni, la giovane attrice decide di trasferirsi a Melbourne per coltivare il suo sogno.

Passano i mesi e gli anni ed oggi troviamo una Margot Robbie affermata, londinese di adozione proprio per aver sposato l’aiuto regista Tom Ackerley, conosciuto durante le riprese del film Suite francese e una carriera in continua ascesa.

Curiosità

Ecco alcune curiosità sulla vita privata e professionale della talentuosa Margot Robbie: