Che cos’è il Bloke Core? Quali sono gli outfit? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Bloke Core: di cosa si tratta

Già lo scorso anno, nel 2023, il trend del Bloke Core ha letteralmente spopolato, soprattutto tra celeb e it-girls. Ma, che cos’è il Bloke Core? Si tratta delle tendenza di indossare le magliette calcistiche. Il calcio quindi incontra il mondo della moda e, le magliette dei calciatori sono super trendy! Non si sta parlando di look da stadio, il Bloke Core è proprio al tendenza a indossare le magliette di calcio nella vita di tutti i giorni, esattamente come se fossero qualsiasi altro capo di abbigliamento. Nell’ultimo anno abbiamo visto davvero tante celebrities seguire questo trend che, come al solito, è divenuto virale soprattutto su TikTok.

Bloke Core: le celeb che seguono la tendenze del 2024

Come abbiamo appena visto, sta sempre più spopolando la tendenza del Bloke Core, ovvero l’indossare le magliette di calcio ma in un ambiente totalmente diverso da quello calcistico. Abbiamo visto tante celeb, nell’ultimo anno, seguire questa tendenza. Ecco quali:

Chiara Ferragni : l’imprenditrice e influencer italiana durante un concerto dei Coldplay ha indossato una maglietta firmata Marcello Pipitone che sembra quella della nostra Nazionale di calcio. Chiara l’ha abbinata a un paio di shorts per un look super trendy.

: l’imprenditrice e influencer italiana durante un concerto dei Coldplay ha indossato una maglietta firmata Marcello Pipitone che sembra quella della nostra Nazionale di calcio. Chiara l’ha abbinata a un paio di shorts per un look super trendy. Bella Hadid: la supermodella statunitense l’abbiamo vista invece con la maglia della Juventus, abbinata a una giacca vintage a un paio di shorts in tessuto tecnico.

la supermodella statunitense l’abbiamo vista invece con la maglia della Juventus, abbinata a una giacca vintage a un paio di shorts in tessuto tecnico. Kim Kardashian : l’imprenditrice statunitense ha seguito anche lei la tendenza del Bloke Core, sfoggiando una maglia della Roma della stagione 97′-’98, abbinata a dei pantaloni da ciclista.

: l’imprenditrice statunitense ha seguito anche lei la tendenza del Bloke Core, sfoggiando una maglia della Roma della stagione 97′-’98, abbinata a dei pantaloni da ciclista. Emily Ratajkowski: la supermodella e attrice statunitense ha invece indossato la maglia del Napoli, dopo la vittoria dello Scudetto 22′-’23.

Bloke Core: quali sono gli outfit

Il trend del Bloke Core è il trend dell’2024, che si basa sulla cultura da calcio tipica dell’Inghilterra degli anni Novanta quando, indossare la maglietta della propria squadra del cuore era la normalità. Come abbiamo visto sono state diverse le celeb che hanno scelto di seguire questa tendenza che unisce il mondo della moda con quello del calcio. Se volete anche voi seguire questa tendenza e non vede l’ora di sfoggiare la maglietta della vostra squadra preferita nella vita di tutti i giorni, vediamo adesso insieme alcuni tipi di outfit che possono fare al caso vostro:

Gonna in denim : un abbinamento perfetto è la maglia da calcio abbinata a una gonna in denim. Il denim sta bene con tutto, quindi va benissimo con qualunque coloro sia la vostra t-shirt. In questo modo inoltre si rende più femminile l’interno look.

: un abbinamento perfetto è la maglia da calcio abbinata a una gonna in denim. Il denim sta bene con tutto, quindi va benissimo con qualunque coloro sia la vostra t-shirt. In questo modo inoltre si rende più femminile l’interno look. Shorts: per un look più casual, potete abbinare la maglia da calcio a un paio di shorts, magari bianchi e ai piedi un paio di sneakers.

per un look più casual, potete abbinare la maglia da calcio a un paio di shorts, magari bianchi e ai piedi un paio di sneakers. Pantaloni: infine la maglia da calcio può essere abbinata anche a un paio di pantaloni, per un look a metà tra lo sportivo e l’elegante.

E voi, siete pronte a tirare fuori la maglia della vostra squadra preferita?