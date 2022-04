Avevamo già parlato della particolare collaborazione tra il brand di calzature tedesco, Birkenstock e Manolo Blahnik, celebre marchio di scarpe di lusso reso iconico dal personaggio di Carrie Bradshaw, interpretato da Sarah Jessica Parker per la celebre serie tv Sex And The City, da cui sono stati tratti anche vari film e spin off.

I due brand avevano annunciato come data d’uscita della preziosissima collezione il 24 marzo 2022 e così è stato. Ad averle già ai piedi è proprio Chiara Ferragni che le ha immortalate in una delle sue carrellate di post su Instagram in cui è solita raccoglie il meglio dei giorni trascorsi. Ma quanto costano? Scopriamolo insieme.

Birkenstock gioiello: le ciabatte di Chiara Ferragni

Ai fashion addict più accaniti ma anche ai più curiosi sempre pronti a spiare il profilo Instagram dell’imprenditrice digitale nostrana non sarà di certo sfuggito il dettaglio particolare di cui parliamo in questo articolo.

Si tratta di un paio di ciabatte, certo, ma non di ciabatte qualsiasi bensì della collaborazione tra due brand molto famosi: Birkenstock e Manolo Blahnik appunto, che nella loro capsule hanno inserito proprio il paio in velluto blu e con le fibbie tempestate di cristalli sfoggiate da Chiara Ferragni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Quanto costano

Non si tratta di un paio di calzature economico, come non lo sono le Manolo Blahnik d’altra parte, ma i materiali solitamente utilizzati da Birkenstock promettono di ammortizzarne il prezzo.

Sì, perché queste preziosissime ciabatte sono arrivate sul mercato con la cifra di 595 euro. Se state già iniziando a contare i vostri risparmi per poterle acquistare però, ci dispiace dirvi che attulamente sembrano essere già sold out sui siti dei brand.