BeYou da oggi è su WhatsApp: resta sempre aggiornato attraverso un nuovo canale

L’annuncio di Meta all’inizio dell’estate ha finalmente portato i Canali di WhatsApp anche in Italia e DonneMagazine è una delle prime testate a utilizzarli. Secondo le parole di Mark Zuckerberg, questa nuova funzionalità è un modo “semplice, affidabile e privato” per ricevere aggiornamenti importanti da persone e organizzazioni.

In questo modo, il tuo smartphone diventa ancora più utile per rimanere informato e seguire le tue passioni utilizzando un’applicazione familiare come WhatsApp. Per iscriverti al Canale di DonneMagazine, è sufficiente cliccare su questo link dal tuo smartphone su cui è installata l’applicazione WhatsApp. In alternativa, puoi aprire WhatsApp e cercare il Canale di ‘Beyou’ nella sezione Aggiornamenti dei Canali cliccando sul simbolino +.

Una volta iscritto, puoi decidere se ricevere notifiche ogni volta che viene pubblicato un nuovo articolo o leggere le notizie nella sezione apposita dei Canali.

Ma quali sono le notizie di tendenza su Beyou?

Ogni giorno la nostra redazione sceglie le top 3 ultime novità che potrete leggere in modo agile e diretto su WhatsApp, o, se lo preferite, con un semplice clic collegarvi ai nostri articoli pubblicati sul sito.

I gestori dei nostri Canali hanno la possibilità di inviare testi, foto, video, adesivi e sondaggi per garantire l’esperienza più innovativa e interattiva possibile. E non solo, potrete anche condividere ogni cosa che ricevete con i vostri contatti!

Anche su WhatsApp siamo imbattibili!

La nostra community ha accolto con entusiasmo il nostro nuovo Canale su WhatsApp, raggiungendo moltissimi utenti in pochi giorni!

Un traguardo che ci emoziona molto e che parla del grande legame che abbiamo con voi lettori. Continuando così, saremo sempre più informati, online con semplicità, velocità e sicurezza!