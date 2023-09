Scopriamo insieme tutti gli ospiti della prima puntata di Belve. La trasmissione di Francesca Fagnani torna in televisione, con tante nuove interviste tutte da scoprire.

Belve torna in tv: gli ospiti della prima puntata

Oggi, martedì 26 settembre 2023, in prima serata su Rai 2, andrà in onda la prima puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, molto amato dal pubblico. Nel corso delle settimane molti personaggi famosi verranno intervistati e avranno modo di svelare i loro segreti e mettersi in gioco, mostrando qualche nuovo lato di se stessi al pubblico che li segue da casa. La trasmissione, creata e condotta dalla giornalista Francesca Fagnani, è pronta a ripartire con una nuova edizione tutta da scoprire. Un inizio anticipato rispetto a quanto precedentemente annunciato. La prima puntata sarà ricca di ospiti provenienti da mondi diversi, che hanno deciso di accettare questa sfida, mettendosi a nudo davanti agli italiani. La sfida del format è proprio questa, ovvero raccontarsi senza maschere, rispondendo alle domande chiare, dirette e spesso molto irriverenti, della giornalista, sempre pronta a mettere in difficoltà i suoi ospiti, in modo positivo, portando a galla molti dettagli che i fan amano scoprire.

Gli ospiti della prima puntata di Belve saranno Fabrizio Corona, Arisa e Stefano De Martino. Il re dei paparazzi è pronto a ripercorrere gli eventi che hanno contraddistinto la sua tormentata vita, sempre molto discussa, e a svelare qualche importante scoop su qualche personaggio famoso. Arisa è pronta a rispondere a domande che riguardano anche il suo annuncio matrimoniale particolarmente provocatorio, condiviso su Instagram, che ha fatto molto discutere. Stefano De Martino, invece, è forse uno degli ospiti più attesi, soprattutto dopo questa estate piena di gossip. Non potrà non rispondere a domande che riguardano il rapporto con la sua ex Belen Rodriguez, ma probabilmente si accennerà anche a Martina Trivelli, la sua presunta nuova compagna.

Belve torna in tv: tutte le novità e dove vederlo

Questa nuova edizione di Belve presenta non poche novità, come lo spazio dedicato all’umorismo affidato a Vincenzo De Lucia, famoso imitatore napoletano che, nei panni di una cartomante improbabile, accoglie ospiti speciali in studio e legge le carte. Sarà previsto anche lo “spazio di libera arte” per attori, comici e personalità dello spettacolo, che offriranno al pubblico delle performance inedite. Confermate le “Eterobasiche”, Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani. Belve è un programma prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. È ideato e condotto da Francesca Fagnani, scritto con Costanza Melani, Ennio Meloni, Gabriele Paglino, Antonio Pascale, per la regia di Mauro Stancati. La precedente edizione aveva avuto spazio in prima serata per la prima volta, dopo essere stato trasmesso in seconda serata. La prima puntata di questa nuova edizione va in onda questa sera, martedì 26 settembre 2023, dalle 21.20, su Rai 2, ma potrà essere visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.