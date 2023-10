Belve: anticipazioni e ospiti della puntata di martedì 17 ottobre 2023

Domani, martedì 17 ottobre 2023, andrà in onda una nuova puntata di “Belve”. Chi saranno gli ospiti? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Belve 2023: gli ospiti e le anticipazioni della puntata di martedì 17 ottobre

Domani, su Rai 2 alle ore 21.20, andrà in onda una nuova puntata del programma televisivo “Belve“, condotto dalla giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fagnani. Dopo il successo della quarta puntata, che ha visto tra gli ospiti Emma Bonino, Federico Fashion Style e Stefania Nobile, la Fagnani ha annunciato, sui propri canali social, chi saranno gli ospiti delle quinta puntata di questa edizione del programma, ovvero l’allenatore di calcio ed ex calciatore Antonio Conte, la cantante Ivana Spagna e l’attrice e modella Eva Riccobono, nota al pubblico soprattutto per aver preso parte al film “Grande, grosso e Verdone”. Tutti e tre si racconteranno con onestà, pronti a rispondere a tutte le domande che la conduttrice porrà loro. Per quanto invece riguarda lo spazio dedicato alla comicità di Vincenzo De Lucia, l’ospite della “cartomante” di “Belve” sarà il giornalista Dario Fabbri. Il momento stand-up della serata è invece affidato al comico e autore Carmine Del Grosso. Immancabile anche durante questa quinta puntata l’incursione delle Eterobasiche e la sigla finale con tutti i fuori onda degli ospiti presenti, uno dei momenti più attesi da parte del pubblico.

Belve 2023: Antonio Conte tra gli ospiti della puntata di martedì 17 ottobre

Come abbiamo appena visto, uno degli ospiti della quinta puntata del programma televisivo “Belve”, in onda martedì 17 ottobre 2023 in prima serata su Rai 2, è l’allenatore ed ex calciatore Antonio Conte. Il nome di Conte lo abbiamo sentito spesso nel corso degli ultimi giorni, l’ex allenatore di Juve, Inter e Tottenham, è stato infatti spesso accostato al Napoli come sostituto di Rudi Garcia alla guida della squadra Campione d’Italia lo scorso campionato. Sul proprio profilo ufficiale di Instagram, lo stesso Conte aveva però smentito queste voci e non resta quindi che aspettare la puntata di domani sera di “Belve” per avere conferme in merito. Durante la puntata, Antonio Conte avrà modo di parlare della sua vita e della sua carriera e di quello che sarà il suo futuro professionale. Nei giorni scorsi sono state davvero tante le voci che sostenevano che il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis, avrebbe contattato il tecnico per proporgli la panchina della squadra capitanata da Giovanni Di Lorenzo. Queste le parole di Conte su Instagram: “sento insistenti voci di mercato che mi accostano a Club importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia.” Nonostante la smentita di Conte, le voci sono continuate, c’è anche chi ha affermato che l’accordo col Napoli sia saltato perché l’allenatore salentino pretendeva di portare con sé il proprio staff. Comunque sia ancora poche ore e sicuramente ne sapremo di più su questa faccenda. Appuntamento per domani, martedì 17 ottobre 2023, su Rai 2 alle ore 21.20 per la quinta puntata di “Belve“.

