Ecco tutte le tecniche per applicare correttamente il blush.

Blush: ecco tutte le tecniche di applicazione

Il blush è uno dei cosmetici più amati da noi donne perché in grado di illuminare il viso e donargli quindi un aspetto più radioso. Inoltre il blush può essere usato anche per fare il contouring, abbassando leggermente il suo posizionamento. Esistono diverse tecniche per l’applicazione del blush, andiamo adesso a vederne alcune insieme:

Viso più verticale : se vogliamo rendere il viso più verticale, il blush va applicato all’altezza degli zigomi, in pratica dove solitamente si mette l’illuminante, per poi essere sfumato verso le tempie.

: se vogliamo rendere il viso più verticale, il blush va applicato all’altezza degli zigomi, in pratica dove solitamente si mette l’illuminante, per poi essere sfumato verso le tempie. Viso più orizzontale: nel caso in cui invece vogliamo rendere il viso più orizzontale, ovvero accorciarlo, il blush va applicato sulla guancia, più o meno a metà dell’occhio sfumando poi verso l’esterno.

nel caso in cui invece vogliamo rendere il viso più orizzontale, ovvero accorciarlo, il blush va applicato sulla guancia, più o meno a metà dell’occhio sfumando poi verso l’esterno. Pienezza al viso: per dare invece pienezza al nostro viso, il blush va sfumato verso la mascella.

Esiste anche un’altra tecnica, chiamata tecnica dell’alfabeto del blush che consiste nel creare alcune lettere dell’alfabeto al fine di regolare l’intensità del cosmetico. Andiamo a vedere insieme quali sono le lettere:

L: disegnando sulla guancia una L si sfuma poi verso l’alto per dare al viso una forma più armonica.

disegnando sulla guancia una L si sfuma poi verso l’alto per dare al viso una forma più armonica. C: adatta a chi vuole sollevate i lineamenti, la lettera va disegnata sulle tempie.

adatta a chi vuole sollevate i lineamenti, la lettera va disegnata sulle tempie. U : disegnata in corrispondenza delle gote è per chi vuole dare rotondità al viso.

: disegnata in corrispondenza delle gote è per chi vuole dare rotondità al viso. W: su guance e naso per l’effetto sunkissed.

Blush: la scelta del colore

La scelta del colore del blush è fondamentale, anche perché esistono davvero tante sfumature di blush, che vanno dal rosa a quelli aranciati per finire con quelli sul marrone. La scelta dipende dal colore dell’incarnato ma solitamente si consiglia di puntare più sulle sfumature del rosa e dell’arancio, piuttosto che su colori troppo scuri. Il rosa riprende infatti il colore delle nostre guance quando si arrossisce. Anche il blush sul marrone non è da escludere, soprattutto se avete la carnagione scura e i capelli e gli occhi scuri.

Blush: la corretta skincare prima dell’applicazione

Prima di truccarsi e prima quindi anche di mettere il blush, è essenziale che il nostro viso sia deterso e pulito. Una corretta skincare quotidiana è quindi essenziale. . Vediamo adesso insieme cosa fare per avere una bella sana e curata: