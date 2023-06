L’estate è finalmente arrivata, ma con lei anche tanti problemi! Molto spesso, infatti, il caldo eccessivo influisce in modo negativo sui nostri capelli, portando ad avere chiome ingestibili ed una notevole mancanza di volume. La soluzione perfetta? Le beach waves. Le onde effetto spiaggia, infatti, sono tra le acconciature più richieste per l’estate.

Beach waves, la tendenza capelli più amata per l’estate: come realizzarle con il ferro

Amatissime anche da numerose celebrità come Gigi Hadid, Jennifer Lopez e Meghan Markle. Questo proprio perché è un tipo di acconciatura molto versatile, ideale sia per chi ha i capelli lunghi, sia per chi ha i capelli corti. Inoltre sono molto pratiche, semplici e veloci da realizzare. Il metodo più tradizionale è quello delle trecce, un trucchetto che portiamo avanti da generazioni e generazioni. Ma non solo. Possiamo realizzare l’acconciatura più in voga dell’estate anche con phon e spazzola, con i bigodini, con la piastra, con lo spray salino, con prodotti appositi per lo styling. Ma non solo. L’acconciatura più in voga dell’estate può essere realizzata anche con il ferro. Ecco come: in questo articolo vi mostriamo alcuni consigli e trucchetti per ricreare delle perfette beach waves con il ferro.

Le beach waves con il ferro: consigli e trucchetti

Prima di iniziare, è fondamentale scegliere la forma e il diametro del ferro più giusto per il proprio capello, soprattutto in base al risultato che si vuole ottenere. Per chi desidera delle onde larghe, morbide e voluminose si consiglia un ferro da 38 millimetri. Per chi invece vuole delle beach waves più definitive occorre utilizzare un ferro da 32 millimetri. Avete dei capelli liscissimi, con difficoltà nel mantenere la piega e non volete usare quantità eccessive di lacca? Non temete, il ferro da 25 millimetri fa al caso vostro. E mi raccomando, prima di passare il ferro non dimenticate di utilizzare uno spray termo protettore su tutta la chioma per proteggerla dalle alte temperature. Se siete ancora alla ricerca del ferro più adatto a voi, potete provare a dare un’occhiata anche su Amazon. Sono disponibili numerosi ferri da poter acquistare per realizzare le beach waves, tra cui anche il ferro arricciacapelli automatico in ceramica, molto virale in questo ultimo periodo. Dunque, una volta scelto il ferro giusto possiamo cominciare a dar vita alle nostre meravigliose beach waves.

Come fare le beach waves con il ferro

Iniziate pettinando i capelli e dividendo la chioma in due parti uguali. Dopodiché, prendete la vostra ciocca e arrotolatela intorno al ferro. Non partite dalla radice, ma lasciate un po’ di spazio, concentrandovi sulle lunghezze, in modo da ottenere un risultato più naturale. Vi basterà aspettare qualche secondo, sciogliere la vostra ciocca, ed il gioco è fatto. Ricordate, le beach waves non vanno mai spazzolate, ma mosse e aperte leggermente con le mani. Ed ora siete prontissime a sfoggiare le vostre onde effetto spiaggia.