Tommaso Paradiso: altezza, canzoni ed età

Ritmo elettrizzante e solare, allegro e gioioso. Talvolta dai toni malinconici e nostalgici, eppure ricchi di speranza e dalle atmosfere sensibili. Sarà questa la ricetta del successo? Scopriamolo insieme a Tommaso Paradiso, cantante dei The Giornalisti: altezza, età e tutte le canzoni di successo durante la carriera.

Chi è Tommaso Paradiso: vita, altezza, età e le prime canzoni

Tommaso è nato a Roma il 25 giugno 1983, sotto il segno del Cancro: ha 38 anni ed è alto 178 cm.

Un ragazzo emotivo e solare, generoso e grintoso: sono queste alcune caratteristiche del frontman dei The Giornalisti. Eppure in tanti ancora non conoscono fino in fondo la personalità e la vita privata di un cantante tra i più apprezzati e appassionanti del momento. Tommaso Paradiso è il leader atipico e scoppiettante di una band veramente elettrizzante. Nati nel 2009, hanno attraversato anni di dura gavetta. Fino a prima del 2014 non erano molto conosciuti. Hanno studiato e lavorato, crescendo e maturando, ma anche perfezionandosi tecnicamente. Tommaso nel frattempo ha conseguito la laurea in filosofia e, da due anni, è rimasto single (le sue fan lo sapranno bene).

Tra i colleghi del mondo della musica, per Paradiso miti e influenze sono Oasis, Vasco e Luca Carboni. Con il cantante bolognese il sogno si è realizzato. L’ha conosciuto, ne è nata una bella notizia ed è stato autore di uno dei suoi più recenti successi, Luca lo stesso. Tra le fonti di ispirazione, c’è il proprio vissuto. Come per ogni artista, anche per Tommaso esperienze personali, traguardi e sofferenze sono motivi di spunto e punti di partenza per dei nuovi brani. Anche le delusioni d’amore, infatti, sono un bagaglio importante per chi fa musica e al momento, racconta, è alla ricerca di una donna normale di cui innamorarsi.

Il cantante dei The Giornalisti ha un animo grande. E’ un ragazzo molto sensibile: anche le lacrime garantiscono successo e ammirazione! Un aneddoto curioso, infatti, rivelerebbe che alla richiesta di un fan di scattare un selfie con lui, la madre sia scoppiata a piangere. Di fronte a questa reazione toccante e inaspettata, anche il ragazzo non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare alle lacrime. Insomma, Tommaso Paradiso non perde la sua semplicità e naturalezza!

Il successo di Tommaso con il percorso da solista

Il 40enne romano ormai è sulla cresta dell’onda! Sulla scia della musica pop italiana degli anni Settanta e Ottanta, l’estetica del suo gruppo ha scalato e continua a scalare i vertici delle classifiche. Il grande apprezzamento ottenuto con i suoi ultimi singoli gli ha garantito la partecipazione a eventi televisivi molto rappresentativi. I suoi fan sono numerosissimi e super scatenati e i suoi tour sono sempre sold out.

Dopo grandi successi con la sua band, Il 17 settembre 2019 ha annunciato il proprio abbandono dai Thegiornalisti per intraprendere la carriera da solista, iniziata con la pubblicazione del singolo Non avere paura avvenuta qualche giorno più tardi. Durante il 2020 ha reso disponibili ulteriori singoli da solista, fino ad arrivare alla pubblicazione del primo album Space Cowboy, a Marzo del 2022.