Chi sono i Lunapop? Che fine hanno fatto i membri della band? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Chi sono i Lunapop?

In particolare per chi è nato tra la metà degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta basta dire il nome Lunapop per cominciare a ballare e cantare. Sono infatti le canzoni dei Lunapop ad aver accompagnato l’adolescenza di tanti di noi, come “50 special” e “Qualcosa di grande“, che si sentivano suonare praticamente ovunque. I Lunapop sono stati un gruppo musicale italiano di genere pop rock formatosi nel 1999 e scioltosi solamente dopo un paio di anni, ovvero nel 2001. Il gruppo era formato da Cesare Cremonini, voce e pianoforte, Michele “Mike” Giuliani, chitarra elettrica, Gabriele Gallassi, chitarra acustica, Nicola “Ballo” Balestri, basso e Alessandro “Dillo” De Simone, batteria. All’attivo hanno un unico album, dal titolo “… Squérez?”, mentre tra le canzoni più note, oltre alle due già citate, troviamo “Un giorno migliore”, “Se ci sarai” e “Vorrei”. La loro ultima apparizione pubblica è stata il 18 settembre del 2001 all’Arena di Verona, dopo di che c’è stata la rottura tra il leader Cremonini e il bassista Ballo con gli altri membri della band. In un intervista di qualche anno fa al Corriere della Sera, Cesare Cremonini disse le seguenti parole circa il motivo dello scioglimento della band: “regole impossibili da rispettare, per ragazzi di diciassette e diciotto anni: genitori fuori dalle scatole, possibilmente anche le fidanzate”. Ma, che fine hanno fatto i membri della band? Scopriamolo adesso insieme.

Lunapop: che fine hanno fatto i membri della band di 50 special?

In questi giorni si festeggiano i 25 anni di “50 special”, il brano più famoso, cantato e ballato dei Lunapop. Anche oggi è quasi impossibile che qualcuno non conosca quanto meno il ritornello di questa canzone, il più grande successo della band. Come detto poc’anzi, i Lunapop si sono sciolti nel 2001 e, se il successo come solista di Cesare Cremonini è noto a tutti, che fine hanno invece fatto gli altri membri del gruppo? Scopriamolo insieme:

Michele Giuliani: nella band suonava la chitarra elettrica, oggi ha 42 e dal 2007 gestisce un locale a Bologna, ovvero il Locomotiv Club, uno dei locali più noti della musica indipendente. Al locale si sono ad esempio esibiti I Bud Spencer Blues Explosion, i Calibro 35 e gli I Hate My Village.

nella band suonava la chitarra elettrica, oggi ha 42 e dal 2007 gestisce un locale a Bologna, ovvero il Locomotiv Club, uno dei locali più noti della musica indipendente. Al locale si sono ad esempio esibiti I Bud Spencer Blues Explosion, i Calibro 35 e gli I Hate My Village. Gabriele Gallassi: nei Lunapop suonava la chitarra acustica, oggi ha 43 anni e fa il manager. Nel 2018 ha inoltre creato un app per la tutela della reputazione sul web.

nei Lunapop suonava la chitarra acustica, oggi ha 43 anni e fa il manager. Nel 2018 ha inoltre creato un app per la tutela della reputazione sul web. Nicola Balestri: detto “Ballo”, era il bassista del gruppo, oggi ha 41 anni ed è rimasto al fianco di Cremonini nella sua carriera da solista e ha anche collaborato con altri artisti.

detto “Ballo”, era il bassista del gruppo, oggi ha 41 anni ed è rimasto al fianco di Cremonini nella sua carriera da solista e ha anche collaborato con altri artisti. Alessandro De Simone: nei Lunapop suonava la batteria, oggi ha 43 anni e lavora nel settore immobiliare.

