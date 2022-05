Kourtney Kardashian e Travis Barker (il batterista dei Blink 182) sono pronti a vivere un meraviglioso terzo matrimonio a Portofino, località amatissima in tutto il mondo e situata nella Riviera Ligure. La coppia si era precedentemente sposata legalmente a Santa Barbara e prima ancora a Las Vegas.

Ad ogni modo vale la pena precisare che su questo evento, probabilmente tra i più attesi dell’anno, si sa davvero pochissimo.

Kourtney Kardashian e Travis Barker pronti a sposarsi

Se dunque sui dettagli del matrimonio per il momento c’è un velo di segretezza, sono diverse le notizie già sfuggite. Stando a quanto si apprende la coppia potrebbe celebrare le nozze tra l’abbazia di San Fruttuoso a Camogli e la villa di Dolce & Gabbana.

Secondo la testata estera TMZ.com, pare che per l’occasione sia stato affittato il Castello Brown. Il resto della famiglia Kardashian sarebbe giunto in Italia e non è escluso che questo specialissimo “sì” possa essere anche raccontato nella nuova serie i Kardashians.

I VIP già giunti in Italia

Le stelle che sarebbero già arrivate nel nostro Paese sono diverse. Si sa ad esempio che ci sarà il bassista dei Blink 182 Mark Hoppus e che nelle scorse ore si era incontrato anche con Fedez a Milano.

Tra i VIP – segnala Celebrity Jets – sarebbero arrivati in Italia la mamma Kris Jenner e le sorelle Kim Kardashian e Kylie Jenner. Non sarebbe infine dato sapere quando la coppa dirà “sì”: potrebbe essere nella giornata odierna di sabato 21 maggio o domenica 22 maggio.