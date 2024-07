Corrado Sassu è uno degli agenti immobiliari del programma televisivo “Casa a prima vista“. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Corrado Sassu, chi è: età, biografia, altezza dell’agente di Casa a prima vista

Corrado Sassu è uno degli agenti immobiliare di “Casa a prima vista”, ovvero la competizione televisiva nella quale tre agenti immobiliari si sfidano per cercare di soddisfare le richieste dei clienti, al fine di trovare la casa dei loro sogni. Insieme a Blasco Pulieri e Nadia Mayer, ha il compito di trovare la casa perfetta a Roma, luogo in cui Corrado è nato e cresciuto. Sassu è nato appunto nella Capitale, oggi ha 34 anni e a soli 23 anni ha aperto al sua agenzia, che oggi ha ben 5 punti vendita tra Roma e il litorale romano e ben 39 collaboratori. Ogni anno si occupa delle gestione di circa 250 immobili. Corrado Sassu vive a Santa Marinella ed è fidanzato con Alessia Tedesco, anche lei nel settore immobiliare. Per quanto riguarda i suoi studi, Corrado ha studiato presso l’Università La Sapienza di Roma. Nel corso di una intervista a immobiliare.it, Corrado Sassu ha raccontato quello che è stato l’episodio più strano che gli è accaduto durante una visita di una casa. Ecco cosa ha detto l’agente immobiliare romano: “l’episodio più strano durante una visita risale a cinque anni fa. Trattavo una casa che dicevano essere infestata dal fantasma della vedova assolutamente contrario alla vendita. La cosa davvero assurda è che durante ogni visita succedeva qualcosa di strano. In particolare ricordo che nel corso di un appuntamento il gatto degli acquirenti a cominciato a girare fortissimo su se stesso, poi camminare velocemente sul muro per poi lanciarsi dalla veranda della cucina verso il giardino e scappare via. Durante quella visita poi erano caduti diversi oggetti dalla cucina e si accendevano le luci in maniera anomala.” Se volete saperne di più su Corrado Sassu lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha quasi 51mila follower.

Corrado Sassu, l’esperienza a “Casa a prima vista”

Come abbiamo appena visto, Corrado Sassu è uno dei tre agenti immobiliari del programma televisivo “Casa a prima vista” che devono trovare la casa perfetta per i clienti a Roma. Il programma, che va in onda su Real Time, è davvero molto seguito e Corrado è uno degli agenti più amati, dal pubblico ma anche dai clienti. Ecco cosa ha detto intervistato da romatoday.it riguardo al programma tv: “mi ricordo quando ci siamo visti per la prima volta a Milano con la produzione di Blu Yazmine, parlavamo della potenzialità di questo programma nuovo per l’Italia, ma non mi aspettavo tanto successo e ne sono felice.” Corrado si è detto felice dell’affetto del pubblico, non solo sui social ma anche quando lo incontrano per strada. Vi ricordo che “Casa a prima vista” è visibile su Real Time.

