Chiara Nasti è una fashion blogger napoletana, nonché compagna del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chiara Nasti, chi è la compagna di Zaccagni: età, figli

Chiara Nasti è un’influencer e fashion blogger, nonché moglie del calciatore azzurro e della Lazio Mattia Zaccagni. Chiara è nata a Napoli il 22 gennaio del 1998, ha quindi 26 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Sua sorella, Angela Nasti, è una nota modella e influencer, divenuta nota per essere stata tronista nel programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne“. Chiara fin da piccola si è appassionata al mondo della moda e già all’età di 16 anni a cominciato a scrivere di moda sulla sua pagina Facebook. Dopodiché ha aperto un blog, e ha poi lanciato il proprio brand, Chic Phobia. Nel 2014 sono arrivati i primi ingaggi importanti, da Trussardi e Armani. Nel 2016 ha scritto un libro, dal titolo “Diario di una fashion blogger”, e nel 2018 è stata una dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto diverse storie con personaggi noti, il primo è stato il rapper Emis Killa, conosciuto a una festa di un amico in comune. Dal 2017 al 2020 è stata fidanzata con l’imprenditore napoletano Ugo Abbamonte. Poi c’è stato il flirt con il calciatore tedesco Niklas Dorsch e con Neymar, anche se non è mai stato confermato. Nel 2021 si fidanza con Nicolò Zaniolo, tanto che i due si tatuano pure un cuore trafitto da una freccia. La relazione però finisce ed ecco che arriva Mattia Zaccagni, con il quale Chiara si è sposata lo scorso anno. Nel 2022 inoltre Mattia e Chiara sono diventati genitori di Thiago. Lo scorso mese di gennaio la coppia ha annunciato di aspettare il secondo figlio. Se volete saperne di più su di lei la potere seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 2 milioni di follower.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: la storia d’amore

La storia d’amore tra l’influencer Chiara Nasti e il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni è nata 2021. Galeotta fu una vacanza a Ibiza dove Chiara, grazie ad alcuni amici, conobbe Mattia. La Nasti era appena uscita da una relazione con un altro calciatore, ovvero Nicolò Zaniolo. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono quindi innamorati e, nel 2022, è nato il loro primo figlio, chiamato Thiago. Queste erano state le parole del calciatore per celebrare la nascita del primogenito: “Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago, sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papà ti amano tanto”. L’anno seguente, nel 2023, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati, con una cerimonia davvero indimenticabile a Roma. Prima il sì in chiesa, poi la festa a Villa Miani. Queste le parole dell’influencer su Instagram dopo il matrimonio: “prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita, ti amo amore mio”.

