Chi è Vittoria Ceretti? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Vittoria Ceretti, chi è: età, altezza, dove vive

Vittoria Ceretti è una supermodella italiana. Vittoria è nata il 7 giugno del 1998 a Brescia, ha quindi 26 anni, è del segno zodiacale dei Gemelli ed è alta un metro e settantasei centimetri. E’ figlia di Giuseppe Ceretti, un proprietario di una azienda di pavimenti, e di Francesca Lazzari, che invece fa la casalinga. Ha anche un fratello, Guglielmo. La sua carriera nel mondo della moda è cominciata quando aveva solo 14 anni, partecipando al concorso Elite Model Look. La sua prima passerella è stata nel 2014 per Dolce & Gabbana, poi ha cominciato a sfilare tra Milano, New York, Londra e Parigi per importanti Maison quali Chanel (Karl Lagerfeld la considerava una delle sue protette), Burberry e Michael Kors. E’ stata anche volto per le campagne pubblicitaria di Armani, Prada, Givenchy, e Mango. Nel 2018 ha anche conquistato la copertina di Vogue Inghilterra. Nel 2021 è salita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo, affiancando Amadeus nella terza serata della kermesse musicale. Per diversi anni Vittoria Ceretti ha vissuto a New York, prima a Long Island City, poi a Chelsea e West Village. Poi è rientrata in Italia e ha vissuto vicino a Brescia, in Franciacorta, in una casa di campagna affacciata sulle vigne. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram, che a oggi ha 1,6 milioni di follower.

Vittoria Ceretti: patrimonio

Come abbiamo appena visto, Vittoria Ceretti è una supermodella italiana. Oggi è una delle modelle più apprezzate al mondo e, inoltre, nel 2017 ha anche vinto il Model of The Year Reader’s Choice Awards. Non conosciamo con esattezza quando guadagna Vittoria Ceretti, sappiamo però che una modella negli Stati Uniti guadagna circa 48mila dollari l’anno. Quel che è certo è che il patrimonio della Ceretti è molto alto. Per la sua partecipazione al Festival di Sanremo, Vittoria Ceretti ha preso 25mila euro.

Vittoria Ceretti: vita privata, Leonardo Di Caprio

Per quanto riguarda la vita privata di Vittoria Ceretti, la supermodella bresciana ha avuto una relazione con Tony Effe ma poi nel 2020 ha sposato il dj Matteo Milleri ad Ibiza. I due si sono separati nel 2023. Oggi Vittoria Ceretti è la fidanzata dell’attore americano Leonardo Di Caprio. La top model e l’attore di frequentano dal 2023, quando sono uscite le prime indiscrezioni circa una possibile relazione tra i due. Una fonte vicina a Di Caprio aveva rivelato a Page Six: “hanno trascorso molto tempo insieme negli ultimi mesi e si stanno divertendo a conoscersi in modo più profondo.” Da allora i due sono stati avvistati insieme diverse volte e, poco tempo, fa la supermodella è stata avvistata con un vistoso anello al dito. E’ arrivato il momento del grande passo? Al momento non ci sono state conferme dai diretti interessati, che hanno comunque sempre cercato di mantenere privata la loro relazione.