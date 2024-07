Vittoria Belvedere è un’attrice italiana. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chi è Vittoria Belvedere: età, carriera

Vittoria Belvedere è un’attrice italiana ed ex modella. E’ nata a Vibo Valentia, in Calabria, il 17 gennaio del 1972, ha quindi 52 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. Quando aveva solamente nove mese, Vittoria si è trasferita con la famiglia a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. La sua carriera come modella è cominciata molto presto, aveva infatti 13 anni. Durante un servizio, quando aveva 18 anni, fu notata dall’agente Paola Petri, che la spinse a intraprendere la carriera come attrice. Nel corso degli anni abbiamo visto recitare Vittoria Belvedere in diversi film e serie tv, quali per esempio: “Personaggio per il paradiso”, “Si fa presto a dire amore”, “Viaggio in Italia -Una favola vera”, “Immaturi – Il viaggio”, “Le ragazze di Piazza di Spagna”, “Il mio amico Babbo Natale”, “Nati ieri” e “Un caso di coscienza”.

Chi è Vittoria Belvedere: marito, figlia

Per quanto riguarda la vita privata, Vittoria Belvedere è sposata dal 1999 con l’organizzatore di eventi Vasco Valerio. La coppia ha tre figli, due maschi Lorenzo e Niccolò, e una femmina, Emma. Ospite del programma tv “Vieni da me“, qualche anno fa Vittoria Belvedere ha raccontato a Caterina Balivo che lei e il marito hanno attraversato una crisi profonda ma che alla fine l’hanno superata. Ecco cosa ha detto l’attrice: “Stavamo per perderci, mio marito era diventato un mammo a tutto tondo. Mi aveva spodestato dal ruolo di madre. Decideva orari delle poppate, delle passeggiatine, come vestirlo. Mi sono sentita esclusa. Lui non se ne rendeva conto. Lo lasciai e lui chiamò mia mamma. Io ero in Marocco e lui mi raggiunse, lì ci siamo ritrovati e siamo ancora insieme e ora abbiamo tre figli.” Se volete saperne di più su Vittoria Belvedere la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 61mila follower.

Chi è Vittoria Belvedere: la malattia

Quando aveva circa trent’anni, Vittoria Belvedere è stata colpita da una forma di acne molto invasiva. Facendo degli esami ha scoperto di essere ipertiroidea. Oltre a ciò ha poi scoperto di avere il Morbo di Basedow, che le ha causato diversi problemi. Il Morbo di Basedow è una malattia autoimmune che colpisce la tiroide ed è appunto la principale cause dell’ipertiroidismo, ovvero l’eccessiva produzione di ormoni tiroidei. Per combattere questa malattia ci sono tre strade, quella farmacologica, la radioterapia o l’intervento chirurgico. In diverse occasioni l’attrice calabrese ha parlato della sua malattia: “mentre ero sul set la tiroide mi è esplosa, il collo era gonfissimo e non si distingueva più dal viso. Mi hanno tolto la tiroide, poi ho dovuto fare radioterapia e ho perso i capelli. Oggi vivo sostituendo la tiroide”. Vittoria Belvedere ha anche raccontato di soffrire di cefalea praticamente da sempre, che solitamente nel suo caso si manifesta una volta al mese per una settimana. Oggi ha imparato a conviverci.