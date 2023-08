Giovedì 31 agosto 2023 ci sarà la Luna Piena Blu. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, il significato e l’orario di questo evento imperdibile.

Vietato perdere la Luna Piena Blu in arrivo il 31 agosto 2023: il significato

Giovedì 31 agosto 2023 potremo assistere al raro verificarsi della Luna Piena Blu. Questo evento è considerato molto significativo per diverse culture in tutto il mondo. Ma, cosa si intende per Luna Blu? Il termine è usato per descrivere la terza luna piena nell’arco della stessa stagione nella quale, in via eccezionale, se ne verificheranno quattro, il che si tratta di un evento raro che si verifica ogni due o tre anni circa. Non a caso un detto popolare recita così: “una volta ogni luna blu”. Quest’anno, inoltre, la Luna Blu coincide anche con una nuova Superluna, ovvero quando la Luna si trova nel punto più vicino alla terra nella sua orbita ellittica, quando quindi appare molto più grande e luminosa. La Luna Blu del 31 agosto 2023 non sarà di colore blu come si potrebbe immaginare, ma avrà il suo solito colore grigio perla, ma sarà molto più luminosa del solito. La Luna Piena, in diverse culture, ha già di per sé un grande significato, essa simboleggia infatti il cambiamento, la trasformazione i nuovi inizi. La Luna Piena Blu è considerata molto potente per rilasciare tutte le energie negative e manifestare abbondanza. In astrologia, la Luna Piena Blu di agosto è considerata il momento ideale per la guarigione, per le pratiche spirituali e per la meditazione. È inoltre il momento giusto per riflettere sul passato, per stabilire le intenzioni per il futuro e per connettersi con l’energia dell’Universo. In molte culture è quindi considerato un evento davvero molto potente e per questo imperdibile. Oltre però al significato spirituale della Luna Piena Blu, c’è anche quello scientifico. Questa Luna può infatti causare maree più alte che possono avere un impatto sugli ecosistemi costieri e potrebbero anche causare delle inondazioni.

Vietato perdere la Luna Piena Blu un arrivo il 31 agosto 2023: l’orario

Come abbiamo detto in precedenza, la Luna Piena Blu che si verificherà giovedì 31 agosto 2023 è un evento raro e dal significato molto potente. Per questi motivi è davvero uno di quegli eventi imperdibili, anche perché, come detto poc’anzi, è un evento che non si verifica spesso. Ma, quando si può ammirare la Luna Piena Blu? Già dalle ore 20.00 del 31 agosto 2023 si potrà cominciare ad ammirare questa meravigliosa Luna Piena Blu, che avrà la sua fase massima alle ore 03.35 di notte. Se non volete perdervi la sua fase massima il consiglio è quello di puntare la sveglia, altrimenti c’è il forte rischio che ve la perdiate. Inoltre, la sera prima, ovvero mercoledì 30 agosto 2023, si potrà ammirare un altro evento speciale, ovvero il romantico “bacio” della Luna con il pianeta Saturno. In questo caso però è meglio munirsi di binocolo. Quindi il cielo sta per regalarci eventi davvero unici, da non perdere, anche perché la prossima Luna Piena Blu è in programma il 31 maggio del 2026.