Il mese di giugno segna l’inizio ufficiale dell’estate. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, in che giorno si verificherà la Luna Piena, nota anche come Luna delle Fragole, e in che segno sarà.

Luna Piena giugno 2023: in che segno sarà la Lune delle Fragole?

A giugno 2023 la Luna Piena, nota anche come Luna delle Fragole, arriverà pressoché subito. Potremo infatti ammirare lo spettacolo della Luna Piena nella notte tra sabato e domenica, quindi il 4 giugno 2023 alle ore 04:42, quando il disco lunare sarà completamente illuminato e risplenderà nella costellazione dello Scorpione, vicino a quella che è la sua stella più luminosa, ovvero Antares. Sarà un vero e proprio spettacolo, la Luna si presenterà bassa all’orizzonte e di una colorazione particolare, sarà infatti rosa o rossa. A seconda però delle condizioni atmosferiche e dalla presenza di fattori come polvere, fumo o nebbia, la Luna potrebbe apparire anche di altre colorazioni, arancione, giallastra o blu. La Luna Piena raggiungerà il suo massimo splendore all’imbrunire. In astrologia la Luna delle Fragole è associata al segno zodiacale del Sagittario, segno noto per il suo spirito avventuroso e ottimista e si dice che l’energia della Luna delle Fragole stimoli ancora di più i nati sotto questo segno ad abbracciare nuove esperienze e ad assumere dei rischi.

Luna delle Fragole: perché si chiama così?

Il nome Luna delle Fragole viene dai nativi americani per indicare appunto la Luna Piena del mese di giugno. Si chiama così perché avviene nel periodo della raccolta delle fragole nell’emisfero settentrionale e perché ha un colore rosso, che ricorda proprio quello delle fragole, uno dei frutti più amati al mondo. In Europa viene chiamata anche Luna Rosa perché le rose fioriscono in questo mese, oppure Luna del Miele, poiché a giugno si raccoglieva il miele. Con molta probabilità la cosiddetta “luna di miele” deriva proprio dalla Luna di Miele, perché si pensava che giugno fosse il momento migliore per celebrare i matrimoni. La Luna delle Fragole viene festeggiata in molte culture e tradizioni, è infatti il momento per celebrare l’abbondanza della natura, abbracciare nuove esperienze e avere fiducia nell’Universo.

La Luna piena delle Fragole è legata al romanticismo e alla felicità coniugale in tutto il mondo. In India, per esempio, viene celebrata una festa durante la Luna Piena, chiamata “Vat Purnima“, dove le donne sposate digiunano, legano dei fili intorno a un albero di banyan e pregano per la salute dei loro mariti. In Sri Lanka invece la festa è chiamata “Poson Poya“. In questo particolare giorno la popolazione dello Sri Lanka commemora l’introduzione del Buddhismo sull’isola, è inoltre la più importante festa buddista dopo Vesak.

La Luna Piena di giugno è la Luna che anticipa l’estate, è una Luna allegra, che invita a uscire di casa, a stare all’aria aperta, a viaggiare, a vivere nuove esperienze, a dare spazio a tutti ciò che rende la vita più spensierata e leggera. Importante fin da subito segnare ora e data sul proprio calendario, al fine di non perdere questo meraviglioso evento.