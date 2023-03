Unstable: la trama della nuova serie Netflix

Tante aspettative per Unstable: la nuova serie comedy in arrivo su Netflix. Disponibile dal prossimo 30 febbraio sulla piattaforma streaming.

Tornano a recitare insieme Rob Loewe e John Owen Lowe in un progetto del tutto inedito e davvero spettacolare. Padre e figlio protagonisti nella nuova serie comedy “Unstable: dal prossimo 30 febbraio su Netflix. Siete pronti?

La trama della serie Netflix “Unstable”

Ellis Dragon è un imprenditore di biotecnologie molto ammirato. Eccentrico ed anche narcisista. Il suo obiettivo è quello di rendere il mondo un posto migliore. Sembrerebbe avere una vita perfetta. Tuttavia non è così. La prima stagione infatti ci mostra l’imprenditore al limite sul punto di vista emotivo. Suo figlio Jackson Dragon è esattamente il suo opposto, ma sarà fondamentale per risollevare il padre dai problemi. Riuscirà a salvare il padre e la sua società? Saprà ricostruire il loro difficile rapporto? Dunque, cosa aspettarsi dalla nuova serie? Tanto divertimento ma anche una profonda riflessione sul tema della genitorialità. Da una parte troviamo un padre, accecato dal suo ego e dalla sua forte personalità, dall’altra un figlio che fa di tutto per uscire dall’ombra del padre e salvare l’attività di famiglia.

Curiosità sui protagonisti

I protagonisti della nuova serie sono proprio Rob Lowe e John Owen Lowe, padre e figlio sul set cinematografico ma anche nella vita reale. I due bisticciano spesso sui social network. Il giovane utilizza il suo profilo Instagram per prendere in giro suo padre, che risponde sempre con grande ironia. Ed è proprio questo rapporto scherzoso e a volte conflittuale che ha ispirato la trama. Non a caso, la serie è nata da un’idea padre e figlio con l’aiuto del celebre produttore e autore televisivo Victor Fresco.

Il cast completo

Al cast della prima stagione si aggiungo tanti altri volti noti nel mondo dello spettacolo, tra cui

Sian Clifford in Anna Bennet , CFO della società di Ellis . Da sempre fedele al suo capo.

in , CFO della società di . Da sempre fedele al suo capo. Rachel Marsh in Luna Castillo , timida e impacciata ingegnere.

in , timida e impacciata ingegnere. Emma Ferreira nelle vesti di Ruby Rosario , un genio biotecnologico estroverso e amichevole.

nelle vesti di , un genio biotecnologico estroverso e amichevole. Aaron Branch nel ruolo di Malcolm Drummond, project manager di un’impresa rivoluzionaria e amico di lunga data di Jackson

nel ruolo di project manager di un’impresa rivoluzionaria e amico di lunga data di Fred Armisen nei panni di Leslie , terapeuta nominato dal protagonista.

nei panni di , terapeuta nominato dal protagonista. Tom Allen nel ruolo di TJ e JT Parr nel ruolo di Chaz, fratelli e nemici del protagonista.

“Unstable” prossimamente su Netflix

La curiosità è tanta. Non ci resta che aspettare per scoprire tutti i dettagli della nuova serie. Ma se volete una piccola anteprima di quello che succederà in “Unstable“, è possibile guardare il trailer della prima stagione sul sito ufficiale di Netflix. Che aspettate? Correte a vederlo! Giovedì 30 marzo la serie debutterà sulla piattaforma streaming. La prima stagione sarà composta da otto episodi della durata di mezz’ora. Al momento ancora non sappiamo se sono in programma altre stagioni.

Anche Tracey Pakosta, responsabile del settore comedy di Netflix, si è rivelata emozionata per questo nuovo progetto: