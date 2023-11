Le unghie corte, quadrate e naturali sfoggiate da Chanel Totti hanno già conquistato tutti. Si tratta di una delle tendenze chic dell’inverno 2023, assolutamente da copiare.

Unghie corte, quadrate e naturali: la manicure di Chanel Totti è chic

L’ultima novità a tema nail art arriva direttamente da Chanel Totti che, nonostante sia molto giovane, sta già ispirando moltissime ragazze con il suo look. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha sfoggiato delle unghie davvero perfette per la nuova stagione. Si tratta di unghie corte e quadrate, assolutamente da copiare. Questa è la nuova manicure sfoggiata da Chanel Totti su Instagram, come riportato da Cosmopolitan, che ha subito conquistato i suoi follower, soprattutto le appassionata alla nail art, che hanno immediatamente notato il cambiamento di stile. Solitamente la ragazza ha sempre sfoggiato ricostruzioni unghie XXL, particolarmente lunghe ed elaborate, ma in questa occasione ha deciso di cambiare e di seguire le tendenze che stanno caratterizzando le manicure delle celebrità in questo 2023, sempre più propense a look più naturali. Anche il colore dello smalto, infatti, fa parte della palette del nude, a metà strada tra il bianco e il rosa. Il suo look è stato subito apprezzato, tanto che sicuramente moltissime donne decideranno di replicarlo, anche perché si basa proprio su una delle tendenze del momento in fatto di unghie.

Unghie corte, quadrate e naturali di Chanel Totti: la nuova tendenza da replicare

Oltre ad essere corte e nude, le unghie sfoggiate da Chanel Totti sono anche quadrate. Si tratta di caratteristiche ben definite, particolarmente adatte alle manicure in tendenza tra le celebrità in questo inverno 2023, in cui si predilige un look molto più semplice rispetto a quelli più elaborati del passato. La forma quadrata spesso è stata oscurata dalle unghie tonde o a punta o, quest’anno, a ballerina, ma questa forma è tornata alla ribalta per questo inverno 2023 ed è già stata sfoggiata da molte celebrità, come Kylie Jenner, Zendaya, Dua Lipa e molte altre. Chanel Totti ha deciso di ispirarsi a queste tendenze e ha sfoggiato una manicure davvero bellissima. Per ottenere una forma quadrata come quella di Chanel Totti è consigliabile affidarsi alla ricostruzione in gel se non si ha una buona base naturale. Nonostante le unghie appaiano decisamente corte, bisogna raggiungere una misura ideale, che consentirà di creare una linea retta all’estremità delle unghie. La limatura quadrata è un processo che permette di ottenere i classici angoli a 90 gradi. Si inizia dalla parte frontale dell’unghia, poi si procede verso i lati, che devono avere un effetto particolarmente deciso. Quando la forma è completata, bisogna semplicemente applicare lo smalto nude, in gel, normale o semipermanente, in base alle proprie preferenze.

