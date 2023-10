Ieri sera, alle 21.15 su Cielo, è andato in onda il film Un giorno come tanti. Un racconto estremamente profondo, ricco di emozioni e colpi di scena. In molti si sono chiesti se la trama della pellicola fosse ispirata ad una storia vera. Dunque, scopriamolo insieme in questo articolo.

Un giorno come tanti: la trama è ispirata ad una storia vera?

Protagonista è Adele, una madre single che vive con il figlio tredicenne Henry. La donna soffre di depressione e agorafobia ma, nonostante questo, si lascia convincere da suo figlio ad andare insieme in un centro commerciale per tentare di superare le sue paure e svagarsi un po’. Sembrava un giorno come tanti, proprio come recita il titolo del film, ma un’incontro inaspettato stravolge la loro vita. Madre e figlio si imbattono in un uomo ferito alla gamba, di nome Frank, che chiede disperatamente il loro aiuto. Decidono così di accettare e portarlo a casa con loro. Una volta arrivati però, l’uomo confessa di essere un detenuto evaso dal carcere. Andato in ospedale per essere operato di appendicite, si è gettato dalla finestra per tentare la fuga e ora è ricercato. Nonostante il timore e la paura iniziale, Adele e Henry instaureranno un legame davvero forte con l’uomo. Contrariamente alle loro preoccupazioni, infatti, l’uomo si rivela gentile e rispettoso. Lei trova in Frank un uomo dolce e premuroso di cui si innamora perdutamente, mentre il piccolo Henry trova nell’uomo il padre che non ha mai avuto.

Un giorno come tanti: il cast della pellicola di successo

Il merito del clamoroso successo della pellicola non è dovuto solo alla strabiliante storia ma anche al cast. Tra i personaggi principali infatti troviamo Adele, interpretata dalla bellissima e talentuosa Kate Winslet, che si aggiudicò anche il prestigioso premio ai Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico. Nelle vesti del figlio tredicenne Henry invece Gattlin Griffith e nel ruolo del latitante Josh Brolin. Il film racconta di una storia davvero emozionante, toccante e profonda. Di come la vita può cambiare da un momento all’altro e di quanto sia importante superare i propri limiti. Ma la trama è tratta da una storia vera? La risposta è no. La pellicola è semplicemente ispirata all’omonimo romanzo di Daphne Joyce Maynard. In questo articolo non vi abbiamo ancora svelato il finale, ma siamo sicuri che vi sorprenderà! Se siete curiosi il film è disponibile in streaming su Now.

