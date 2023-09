Siete pronti? Le sorelle Selassié stanno per tornare in tv con un nuovo programma: dove e quando vederlo.

Ricordate le sorelle Selassié? Impossibile dimenticarle! Lulù, Jessica e Clarissa sono state le protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ed ora stanno per ritornare sul piccolo schermo con un programma ideato da loro. Scopriamo insieme tutti i dettagli: quando inizia e dove vederlo.

Le sorelle Selassié tornano in tv con un nuovo programma

Il programma delle sorelle Selassié si intitola Suite Salessie. Ma di cosa si tratta? Lulù, Jessica e Clarissa saranno ovviamente al timone del nuovo show televisivo e si occuperanno di condurre interviste con i vari ospiti ed organizzare giochi a cui potrà partecipare anche il pubblico da casa. Per Lulù e Clarissa questo nuovo programma è un occasione irripetibile, in quanto rappresenta il loro debutto assoluto come presentatrici televisive. Jessica invece, avendo trionfato nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha avuto maggiore possibilità di affermarsi nel mondo dello spettacolo. A differenza delle altre due sorelle, infatti, ha già condotto numerosi programmi come Cusano Italia TV, Radio Cusano Campus, Fuori Menù e Che rimango tra noi. Ma di cosa si parlerà nel nuovo programma delle tre sorelle? Ovviamente di gossip! Tante chiacchiere e temi d’attualità.

Le sorelle Selassié tornano in tv con un nuovo programma: la prima puntata

Come sicuramente avete potuto intuire dai social, il nuovo programma delle sorelle Selassié è già iniziato da qualche giorno. La prima puntata è andata in onda mercoledì 20 settembre in prima serata. Ospite speciale Davide Silvestri, anche lui ex concorrente del Grande Fratello Vip. Lulù, Jessica e Clarissa hanno iniziato con il botto! La prima puntata, infatti, ha visto protagonista un simpatico siparietto in cui le tre sorelle hanno discusso della scelta di Giorgia Soleri di presentarsi al red carpet della Mostra del Cinema di Venezia non depilata. Non a caso, dopo qualche minuto dall’inizio della puntata, il programma è andato in tendenza su Twitter.

Suite Salessie, il nuovo programma delle sorelle Selassié: dove e quando vederlo

Sarà possibile vedere le prossime puntate ogni mercoledì, a partire dalle 21.30, su Cusano Italia Tv (canale 264 del digitale terrestre). Dunque, possiamo ufficialmente dire che le sorelle Selassié sono tornate… ed anche in grande stile! Lulù, Jessica e Clarissa hanno conquistato il pubblico italiano con la loro simpatia, dolcezza, spontaneità e la loro personalità esuberante. La seconda puntata è prevista per mercoledì 27 settembre. Un appuntamento imperdibile!

