Un matrimonio tra tradizione e modernità

I matrimoni giapponesi rappresentano un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità, unendo rituali antichi a elementi contemporanei. Ogni cerimonia è un evento unico, ricco di significato e simbolismo, che riflette la cultura nipponica. Le coppie giapponesi tendono a mescolare elementi della religione Shinto con influenze occidentali, creando un’atmosfera magica e indimenticabile per tutti gli invitati.

La scelta della data e dei rituali

La scelta della data per il matrimonio è di fondamentale importanza per i giapponesi. Molte coppie consultano il calendario lunare Rokuyio per individuare un giorno propizio. Tra le date più fortunate c’è il Taian, considerato ideale per nuovi inizi, mentre il Butsumetsu, giorno della morte di Buddha, è da evitare. Le cerimonie si svolgono generalmente a pranzo, con un ricevimento formale che segue. I rituali che precedono e accompagnano il matrimonio sono numerosi e variegati, come la cerimonia di fidanzamento chiamata yuinou, in cui le famiglie degli sposi si scambiano regali simbolici.

Abbigliamento tradizionale e simbolismo

Uno degli aspetti più affascinanti dei matrimoni giapponesi è l’abbigliamento degli sposi. La sposa indossa un kimono bianco chiamato shiromuku, simbolo della sua volontà di unirsi alla famiglia dello sposo. Questo indumento è spesso arricchito da dettagli elaborati e un copricapo tradizionale. Lo sposo, invece, indossa un kimono nero chiamato montsuki, decorato con il simbolo della sua famiglia. Alcune coppie scelgono anche di indossare abiti occidentali, ma il richiamo alla tradizione rimane forte.

Rituali e celebrazioni

Durante la cerimonia, i coniugi partecipano a rituali significativi, come il san-san-kudo, in cui bevono sakè da tre coppe, simboleggiando il loro legame e la benedizione divina. Un altro momento toccante è il dono di un bouquet e una lettera ai genitori della sposa, un gesto di gratitudine che emoziona gli ospiti. I matrimoni giapponesi sono considerati un’unione tra famiglie, e questo aspetto è evidente anche negli inviti e nelle partecipazioni.

Il ricevimento e le tradizioni culinarie

Il ricevimento nuziale ha visto un’evoluzione nel tempo: se un tempo si trattava di pasti formali, oggi l’atmosfera è più rilassata e informale. Il menù include piatti tipici come pesce crudo, riso rosso e sakè, mentre la carne è una rarità. Il taglio della torta è un momento centrale della giornata, spesso celebrato come un evento a sé. Inoltre, molti giovani giapponesi organizzano after party, noti come nijikai, per festeggiare con amici e colleghi in un ambiente più informale.

Regali e gratitudine

Un elemento essenziale dei matrimoni giapponesi è lo scambio di regali. Gli invitati portano un regalo in denaro, chiamato goshugi, presentato in un involucro speciale. La somma varia in base al legame con gli sposi. In cambio, gli sposi offrono piccoli doni, noti come hikidemono, come segno di gratitudine per la presenza degli ospiti. Questo scambio di doni rappresenta un modo per rafforzare i legami e celebrare l’unione.